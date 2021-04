NBC bestellt zwei Dramen

US-Fernsehen

Das Besondere der Serien ist, dass diese von Frauen geleitet werden – noch immer keine Selbstverständlichkeit.

Das US-Network NBC hat am Montagabend zwei neue Dramen bestellt, bei denen Frauen die Führung haben. Das erste, noch unbetitelte Projekt, das von Nick Wootton und Jake Co-Burn kreiert wurde, handelt von zwei Frauen, die kürzlich gefangen worden sind. Sie haben ein brillantes Superhirn und koordinierten Banküberfälle zu einem mysteriösen Zweck.Wootton und Coburn sind beide als Autoren und ausführende Produzenten an dem Projekt beteiligt, Julie Plec und Emily Cummins sind unter ihrem Unternehmen My So-Called Company ebenfalls ausführende Produzenten. Universal Television wird produzieren. Der zweite Pilotfilm trägt den Titelund stammt von den Autoren und ausführenden Produzenten JJ Bailey und Moira Kirland.In dem Format versinkt eine Hochzeit in einem abgelegenen Luxusresort schnell im Chaos, nachdem eine Gruppe gefährlicher Krimineller die Insel als Geisel genommen hat. Die kleine Gruppe von Gästen, angeführt von einer furchtlosen Armee-Veteranin, wird alles tun, um am Leben zu bleiben.