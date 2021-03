«Lets Dance»: Weiterhin über 4 Millionen

Quotennews

Die Erfolgsgeschichte der neuen Staffel «Let’s Dance» wirbelt sich auch in Woche auf über 4 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren.

Bisher zeigte sicham stärksten in Woche eins mit 4,91 Millionen Gesamtzuschauern, davon 1,68 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. In Marktanteilen gesprochen bedeutete das einen Anteil von 16,6 Prozent insgesamt und 20,3 Prozent in der Zielgruppe. Werte, von denen man bei RTL nicht länger träumen braucht, denn auch in Woche zwei und drei bewegte man sich in ähnlichen Regionen, wenn man auch bisher nicht noch einmal so gut sein konnte.Folge vier stellte sich am gestrigen Freitagabend hierbei als keine Ausnahme heraus. Mit 4,17 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren und 1,39 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe war man etwas besser als in der Vorwoche, Rekorde wurden jedoch keine gebrochen. Die Marktanteile konnten im Gesamten mit 15,9 Prozent über der 15-Prozent-Marke gehalten werden, in der Zielgruppe bot man mit 19,9 Prozent einen Wert knapp unter der 20-Prozent-Marke, welche in Folge eins und drei geknackt werden konnte.Hält sich der Trend diesbezüglich konstant kann man im Hause RTL mit der diesjährigen Staffel «Let’s Dance» mehr als zufrieden sein und wird sich über die tanzenden Stars unter den Augen der Juroren Llambi, Mabuse, Gonzalez und Kelly wöchentlich freuen. Erwähnt werden sollte an dieser Stelle jedoch, dass Let’s Dance als Show über den Gesamten Abend lief und daher nicht zu 100 Prozent vergleichbar mit anderen Primetime-Formaten sein kann. Jedoch muss man sagen, dass so lange Formate im Normalfall etwas weniger gut ausfallen, da über die lange Sendezeit die Zuschauerzahlen fluktuieren und die Einschaltquoten schließlich ein Durchschnittswert ist. Dies ist jedoch bei der Tanzshow kein Faktor und die hohen Zahlen stehen hier wohl für sich selbst.