Mexiko statt Griechenland: «Ex on the Beach»-Start steht fest

Vermischtes

Statt zwölf Folgen präsentiert TV Now diesmal sogar 16 Ausgaben.

Die TV-Now-Seriegeht in eine zweite Runde, das machte RTL noch während der linearen Ausstrahlung im Herbst bekannt. Bei RTL lief es zwar weniger gut, doch die Show kam auf der Streamingplattform offenbar sehr gut an. Denn diesmal gibt es nicht nur ein neues Reiseziel, sondern auch gleich vier Folgen mehr. Die erste Staffel zählte noch zwölf Ausgaben, ab dem 15. April präsentiert TV Now im Wochenrhythmus immer donnerstags sogar 16 Episoden der Love-Reality-Show.Statt nach Griechenland geht es im Rahmen der RTL-Studios-Produktion für die acht Singles diesmal nach Mexiko. Am Konzept der Show ändert sich unterdessen nichts: Die Frauen und Männer, darunter auch Reality-Sternchen, suchen auch diesmal die große Liebe vor der Kamera. Das Problem bleibt aber, auch der Ex-Partner schaut in der Villa vorbei. Einige der Verflossenen suchen Rache, andere möchten die alte Liebe wieder neu entfachen.Das britische Original läuft seit 2014 bei MTV, ist aber auch dort kein Zuschauermagnet. Die Lizenzrechte liegen bei ViacomCBS International Studios. In Deutschland schaffte die lineare Ausstrahlung, die erst nach 23 Uhr begann, nur 7,3 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Der zweite Teil der Staffel wurde deshalb sogar noch später versendet, was den Quoten ein wenig half. Nichtsdestotrotz stand eine durchschnittliche Gesamtreichweite von nur 0,47 Millionen Zuschauern zu Buche. Ob auch die zweite Runde ihren Weg von TV Now zu RTL findet, ist daher sehr fraglich. Der Sender kommunizierte jedenfalls nichts in diese Richtung.