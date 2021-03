Nitro schmeißt «Motorheads» aus dem Programm

TV-News

Kein Wunder, die Quoten der Clipshow des Spartensenders waren sehr schwach.

Der RTL-Sender Nitro ist nicht unbedingt für sein buntes Programm bekannt, laufen doch zumeist Sendungen und Serien in diversen Mehrfachpacks.bildet da schon eine gewisse Ausnahme. Die Clip-Show war seit Ende Februar einzeln im Programm zu finden, und zwar am späten Sonntagnachmittag um 17:30 Uhr. Die Sendung bildete den Abschluss eines Auto-lastigen Tages, zuvor waren zwei Folgen «Die Tuning-Profis» und drei «Top Gear»-Ausgaben im Programm.Der Erfolg gibt Nitro allerdings recht. Vor allem «Top Gear» schaffte meist Quoten deutlich oberhalb des Senderschnitts, teilweise bis zu 3,5 Prozent waren möglich. «Motorheads» drückte die Freude im Anschluss allerdings deutlich nach unten. Die Werte rutschten in den vergangenen vier Wochen deutlich ab. Der Auftakt bescherte Nitro nur 1,0 Prozent. Die weiteren Folgen schafften 1,5 und 1,2 Prozent in der werberelevanten Gruppe. Am vergangenen Sonntag wurde allerdings ein neuer Tiefpunkt erreicht, nur 0,9 Prozent wurden ermittelt. Nur 120.000 Zuschauer schalteten insgesamt ein.Das Urteil beim Sender: selbst für die Sparte zu schlecht. Nun fliegt die Sendung aus dem Programm, und das schon am kommenden Sonntag. Stattdessen zeigt der Männersender eine weitere Folge «Top Gear»-Folge, was die Episodenzahl auf insgesamt vier am Stück schraubt. Angesichts der guten Werte ist dies ein logischer Schritt. Auch in der kommenden Woche wird man das so handhaben, ehe am Ostersonntag von 13:15 Uhr an sieben Stunden lang unter dem Motto „Super Helden – Super Ostern“ «Batman» gezeigt wird – die Serie, die zwischen 1966 und 1968 produziert wurde.