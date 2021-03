BBC America beendet «Killing Eve»

US-Fernsehen

Das Joint-Venture arbeitet allerdings an mehreren Spin-Offs.

Die beliebte Fernsehseriedes TV-Senders BBC America wurde im Januar 2020 für eine vierte Staffel verlängert, allerdings wurden die Dreharbeiten durch die Corona-Pandemie mehrfach verschoben. Die neuen Folgen sollen nun im Frühsommer in Großbritannien sowie an weiteren europäischen Drehorten umgesetzt werden. Die letzte Staffel wird aus acht Episoden bestehen.BBC Worldwide und AMC Networks haben gemeinsam mit Sid Gentle Films Ltd, dem Produzenten der Serie, sich darauf verständig, weitere Spin-Offs umzusetzen. «Killing Eve» basiert auf den "Villanelle"-Romanen von Luke Jennings und folgt einer britischen Geheimdienstagentin, die sich auf ein Katz- und Mausspiel mit einem internationalen Attentäter einlässt. In den Hauptrollen sind Sandra Oh, Jodie Comer und Fiona Shaw zu sehen."«Killing Eve» war eine meiner großartigsten Erfahrungen und ich freue mich darauf, bald wieder in Eves bemerkenswerten Geist einzutauchen", sagte Serienstar Sandra Oh. "Ich bin so dankbar für alle Darsteller und die Crew, die unsere Geschichte zum Leben erweckt haben, und für die Fans, die sich uns angeschlossen haben und für unsere aufregende und unvorhersehbare vierte und letzte Staffel wiederkommen werden."