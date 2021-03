CBS pausiert «The Talk» weiter

US-Fernsehen

Vorausgegangen war ein Streit der Moderatoren über Piers Morgan.

Nach dem Interview zwischen Meghan Markle, Prinz Harry und Oprah äußerte sich ITV-Moderator Piers Morgan sehr kritisch über die Äußerungen der ehemaligen «Suits»-Darstellerin. Dieser Worte nahmen sich auch Sharon Osbourne und Sherly Underwood an, die die Talkshow «The Talk» moderieren.Die Sendungen am Freitag und Montag waren bereits durch das NCAA-Turnier ersetzt worden, aber am Sonntag pausierte die tägliche Talkshow abrupt die Produktion für die nächsten zwei Tage, nachdem CBS angekündigt hatte, dass es eine Untersuchung zu den Kommentaren auf Sendung starten würde, in denen Osbourne Piers Morgans Kommentare über Meghan Markle verteidigte."Klären Sie mich auf, sagen Sie mir, wann Sie ihn rassistische Dinge sagen gehört haben?", fragte Osbourne unter anderem zu Underwood. "Ich fühle mich als würde ich gleich auf den elektrischen Stuhl gesetzt werden, weil ich einen Freund habe, von dem viele Leute denken, dass er ein Rassist ist, also macht mich das zu einer Rassistin?"Osbourne entschuldigte sich am Donnerstag via Twitter bei "jedem Farbigen, den ich beleidigt habe, und/oder bei jedem, der sich durch das, was ich gesagt habe, verwirrt oder im Stich gelassen fühlt", und sagte, dass sie sich von CBS wegen des On-Air-Austauschs "völlig überrumpelt" fühlte. CBS lässt die Sendung noch bis nächsten Dienstag pausieren.