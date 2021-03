«Love Island» weiter im grünen Bereich

Quotennews

Die Frühjahrsstaffel der Dating-Show schlägt sich bei RTLZWEI gut. Allerdings kam man am Donnerstag nur auf Senderschnitt.

Die fünfte Staffel vonist für RTLZWEI ein Erfolg. Die Sendung startete am Montag mit fast einer Million Zuschauer und fuhr in den darauffolgenden Tagen jeweils um die 0,65 Millionen Zuschauer ein. Rund 0,40 Millionen junge Menschen verfolgen am späten Abend das Liebesleben der Hausbewohner.Am Donnerstag gab es für RTLZWEI-Sendung einen kleinen Dämpfer. Dieses Mal schalteten um 22.15 Uhr 0,44 Millionen Menschen ab drei Jahren ein, der Marktanteil belief sich auf 2,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,27 Millionen Fernsehzuschauer ermittelt, der Marktanteil lag bei mittelmäßigen 5,0 Prozent. Mit Sicherheit hat «Germany’s Next Topmodel» einige Zuschauer vom Einschalten abgehalten.Im Vorprogramm lief die zweite Episode von. 0,79 Millionen Menschen sahen die Folge „Harte Zeiten: Rapper Rimon trauert um seinen Bruder“, die einen Marktanteil von 2,5 Prozent holte. Die Geschichte wollten 0,46 Million junge Menschen sehen, sodass das Format einen Marktanteil von 5,4 Prozent ergatterte.