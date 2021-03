Prinz Harrys Interview begeisterte über elf Millionen Briten

England

Die Reichweiten für das Gespräch zwischen dem Paar und Talk-Legende Oprah Winfrey war ein gigantischer Hit.

In der vergangenen Woche wurde das Gespräch zwischen der amerikanischen US-Talk-Legende Oprah Winfrey und dem Paar Meghan Markle und Prinz Harry aufgezeichnet. Inzwischen ist das zweistündige Gespräch auch beim britischen Privatsender ITV gelaufen und hat auch dort spitzenmäßige Werte verbucht.Das Interview, das um 21.00 Uhr startete, brachte ITV im Durchschnitt 11,3 Millionen Fernsehzuschauer. In der Spitze, laut BARB, waren bis zu 12,3 Millionen Menschen vor den britischen Fernsehschirmen. Damit ist das Interview das zweiterfolgreichste Programm in diesem Jahr. Nur die Rede von Premierminister Boris Johnson über die neuen Maßnahmen waren bislang erfolgreicher.In Deutschland verbuchten RTL und VOX über drei Millionen Fernsehzuschauer, in den Vereinigten Staaten von Amerika fuhr der TV-Sender CBS 17,2 Millionen Zuschauer ein.