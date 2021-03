«Tiere bis unter Dach»: Acht neue Folgen

TV-News

Ab dem 18. April geht es los mit insgesamt acht neuen Folgen bei «Tiere bis unters Dach». Fans dürfen sich auf viele neue Familiengeschichten im idyllischen Schwarzwald freuen.

Für die neuen Folgen vonhaben sich die Macher der Serie einiges an neuem Inhalt einfallen lassen. Zuerst steht in Waldau alles auf Wechsel, denn Josefine Grieshaber wird tatsächlich Bürgermeisterin, Felix Brenner darf sich darüber freuen, dass seine Nichte Toni bei ihm einzieht. Mit Toni geht dann auch einiges an Trubel los, denn die 13-jährige Nichte findet Jan direkt super, der hat jedoch sein Herz bereits an Lea vergeben. Mit viel Liebe im Gepäck geht es bei Petra und Martin weiter, denn das Paar steckt voll und ganz in Hochzeitsvorbereitungen.Bei den neuen Folgen wollten die Macher den Fokus noch enger darauf legen, die Idylle des Schwarzwaldes mit den teilweise arg verdrehten Familiengeschichten zu verbinden und so für ein erzählerisch spannendes Serienerlebnis sorgen. Produziert wird die Serie von Polyphon Pictures, wobei der Auftrag von SWR und ARD (für Das Erste) kommt. Beatrice Kramm und Valentin Holch sind Produzenten der Serie. Zu sehen sind die acht neuen Folgen ab dem 18. April ab 9:10 Uhr im Ersten.Neben den bereits genannten Inhalten steht in den neuen Folgen «Tiere bis unters Dach» noch ein Umzug im Hause Hansen-Brüggemann an. Für die alte Tierarztpraxis war schlicht kein Platz mehr und es musste etwas Neues her. Zirkuskind Tim hat sich mittlerweile voll in die Familie integriert und Leonie verfolgt ihren Einsatz für Umwelt- und Naturschutz weiter. Josefine Grieshaber wird gespielt von Sanne Schnapp, Felix Brenner von Aaron Koszuta. Nichte Toni wird von Anna Malner verkörpert, Jan von Giuliano Marieni, Petra und Martin von Julia Reinermann und Sebastian Achilles. Heikko Deutschmann und Julia Jäger spielen die Hauptrollen im Hause Hansen-Brüggemann, Tim wird gespielt von Noah Boehm und Leonie von Phillis Lara Lau.