«Kitchen Impossible» hält sich weiterhin auf starkem Quotenniveau

Auch «Trucker Babes» lief auf dem Gesamtmarkt beinahe konstant, in der Zielgruppe gelang eine Steigerung.



Nach drei Niederlagen für Tim Mälzer in den ersten drei Folgen der neuen Staffel vonmusste sich dieser nun am gestrigen Abend gegen Sepp Schellhorn beweisen. Auf der Halbinsel Usedom sollte dieser ohne Rezept und Zutatenliste eine Fischsoljanka zubereiten. In der Vorwoche war die Reichweit wieder auf 1,75 Millionen Menschen gewachsen und auch der Marktanteil lag bei einem hohen Wert von 6,5 Prozent. 0,95 Millionen Umworbenen fuhren eine sehr starke Quote von 12,4 Prozent ein.Ein ähnliches Niveau hielt VOX «» ► auch in dieser Woche. Bei 1,73 Millionen Fernsehenden stand weiterhin ein hoher Marktanteil von 6,3 Prozent auf dem Papier. In der Zielgruppe gelang zudem eine Steigerung auf 1,00 Millionen Jüngere. Die Sehbeteiligung kletterte folglich auf herausragende 12,7 Prozent. Das Magazinlandete im Anschluss mit 0,78 Millionen Zuschauern bei starken 7,1 Prozent Marktanteil. Die 0,37 Millionen Werberelevanten fielen nur leicht auf 11,6 Prozent Marktanteil zurück.Die Dokusoapwar bei Kabel Eins in der vergangenen Woche auf 1,28 Millionen Fernsehende zurückgefallen. Dies glich einem guten Marktanteil von 3,8 Prozent. Ähnlich sah es bei den 0,52 Millionen Jüngeren mit einer Sehbeteiligung von 5,5 Prozent aus. Auch die zehnte Folge der Staffel erzielte am gestrigen Abend gute 3,8 Prozent Marktanteil bei 1,29 Millionen Zuschauern. Bei den 0,66 Millionen Umworbenen ließ sich eine deutliche Verbesserung erkennen. Hier wurde eine hohe Quote von 6,7 Prozent ermittelt.