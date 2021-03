Kieler «Tatort» schwingt sich wieder auf über neun Millionen Zuschauer

Quotennews

Am Morgen hatte im Ersten das Programm rund um den 50. Geburtstag der Maus großen Erfolg.



Imermittelte der Kieler Kommissar Klaus Borowski in seinem 36. Fall. Unterstützung erhielt er dabei von seiner Kollegin Mila Sahin. In der Nähe eines beliebten Kieler Clubs wurde die Leiche einer jungen Frau gefunden. In der Vorwoche war der Schweizer «Tatort» auf 7,85 Millionen Fernsehende zurückgefallen. Trotzdem lag der Marktanteil bei einem sehr starken Wert von 22,7 Prozent. Auch bei den 1,94 Millionen Jüngeren wurden herausragende 20,1 Prozent Marktanteil gemessen.In dieser Woche war im Ersten wieder eine deutliche Steigerung auf 9,16 Millionen Zuschauer zu erkennen. Auch die Quote wuchs auf einen ausgezeichneten Wert von 26,0 Prozent. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch bei den 2,44 Millionen jüngeren Krimifans durch. Folglich wurden hier überragende 24,1 Prozent Marktanteil ermittelt. Im Anschluss hattein ihrer Talkshow unter anderem Reiner Hasseloff und Karl Lauterbach zu Gast. Die verbleibenden 4,20 Millionen Interessenten sicherten sich weiterhin hohe 15,6 Prozent. Auch bei den 0,80 Millionen 14- bis 49-Jähirgen wurde noch eine starke Sehbeteiligung von 10,5 Prozent verbucht.Im Morgenprogramm ab 6.20 Uhr warf der Sender anlässlich des 50. Geburtstags der «Sendung mit der Maus» einen Blick auf die vergangenen Jahrzehnte. Die fünf Ausgaben vonsteigerten sich von 0,34 aus 1,09 Millionen Neugierige. Somit wuchs auch der Marktanteil von soliden 11,3 aus starke 14,8 Prozent. In der jüngeren Zuschauergruppe wurden hervorragende Quoten von 13,8 bis 19,3 Prozent eingefahren. Um 9.00 Uhr lief schließlich, welche noch 2,63 Millionen Zuschauer überzeugte. Der Marktanteil kletterte hier auf ausgezeichnete 26,2 Prozent. Bei den 0,93 Millionen Jüngeren wurde ein sensationeller Marktanteil von 32,6 Prozent ermittelt.