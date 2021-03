maiLab - Zeit für Wissenschaft

YouTuber

Bei maiLab können sich die Zuschauer über allerlei Wissenswertes, differenzierte Infos und Mai Thi Ngyuen-Kim freuen.

Der Name Mai Thi Nguyen-Kim geht seit einigen Wochen vermehrt durch die Medien, denn durch ihre intensive Tätigkeit bei ihrem von mittlerweile 1,2 Millionen verfolgten YouTube konnte sich Mai Thi Nguyen-Kim einen festen Platz beim ZDF erarbeiten. Grund genug, um sich anzuschauen, was es bei dem YouTube-Kanal maiLab zu sehen gibt. Den Kanal an sich gibt es seit dem 08. September 2016 und bereits seit Beginn ist Ngyuen-Kim mit an Bord. Schon zu Beginn des wollte der Kanal mit kurzen Videos und informativem Inhalt Licht in so manches Dunkel bringen, auch wenn es damals noch Videos über "Was passiert, wenn Astronauten rülpsen" oder "Das Wunder von Bierschaum" im Angebot gab.Langjährigen Nutzern von maiLab dürfte darüber hinaus bekannt sein, dass es der Kanal sich zum Start 2016 noch schönschlau nannte und der Name erst im Laufe der Jahre geändert wurde. Der Kanal ist ein Angebot von funk und somit ein Gemeinschaftsangebot der ARD und ZDF. Über die Jahre ist der Kanal sichtlich erwachsen geworden und widmet sich aktuellsten wie auch komplizierten Themen. Bei mittlerweile 1,2 Millionen Abonnenten gibt es jeden zweiten Donnerstag um 06:30 Uhr ein neues Video mit interessanten Inhalten.Thematisch geht es der aktuellen Situation geschuldet seit einiger Zeit viel um Corona, Impfungen und Schnelltests, aber Nguyen-Kim beschäftigt sich nicht nur mit den Teilen der Materie an sich, sondern möchte auch dahinter blicken. Es gibt Informationen darüber, wie uns manche Statistiken falsche Eindrücke vermitteln können, was das Beispiel Michael Wendler noch mit Meinungsfreiheit zu tun hat und auch was sie persönlich für eine Meinung zu dem Ganzen hat. Auch in der Länge sind die Videos mittlerweile zwischen 15 und 20 Minuten lang und auch die Darstellung ist sichtlich professioneller geworden. DOch der Kanal lässt sich von der aktuellen Pandemie nicht alleinig dominieren und so kann man auch in derzeit so schweren Zeiten einen Blick auf "Krasser Weg zur Million" werfen und die Sorgen für kurze Zeit hinter sich lassen.