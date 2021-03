«Rosenheim Cops» weiterhin sehr stark

Quotennews

Mit «SOKO Hamburg» scheint das ZDF einen Nerv getroffen haben.

Die dritte Staffel vonscheint bei den Fernsehzuschauern anzukommen. Die neuen Folgen, die seit Dienstag, den 5. Januar 2021, um 18.05 Uhr zu sehen sind, verzeichneten die höchsten Werte aller Zeiten. Am 19. Januar fuhr man mit 4,55 Millionen Zuschauer den Höchstwert ein, in der vergangenen Woche erzielte die Serie 4,41 Millionen Zuschauer. Nun holte man Anfang März 4,32 Millionen Zuschauer.Die Episode „Tod an der Alster“, die von Zirko Zeuschner stammt und von Jan Bauer umgesetzt wurde, verbuchte 20,1 Prozent Marktanteil. 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährige verfolgten den Fall um die wohlhabende Margit Runold, die erschlagen in ihrer Wohnung aufgefunden wurde. Der Marktanteil bei den jungen Menschen lag bei überdurchschnittlichen 6,8 Prozent.Um 19.25 Uhr waren einmal mehrgesetzt. Im Januar waren bis zu 6,03 Millionen Zuschauer dabei, diesen Wert verbuchte man Anfang März allerdings nicht mehr. Eine neue Folge mit dem Titel „Drei Grazien und ein Todesfall“ unterhielt 5,24 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 17,0 Prozent. Igor Jeftić, Baran Hêvî und Max Müller sorgten für 0,49 Millionen junge Zuschauer. Der Fall, geschrieben von Gerhard Ammelburger, kam auf einen Marktanteil von 6,4 Prozent.