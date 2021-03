Brot&Butter Entertainment: Neue Produktionsfirma mit neuem Chef

Köpfe

Die neu gegründete Produktionsfirma Brot&Butter Entertainment kann sich über einen neuen Geschäftsführer freuen: Uli Zahn. Mit der neuen Firma wächst das Imperium der Rosebank AG.

Die Nachricht, dass Uli Zahn als Executive Producer und Head of Reality/Factual bei der UFA Show & Factual ausscheidet ist noch nicht kalt und es gibt bereits neue heiße Informationen um den erfahrenen Fernsehmann. Wie DWDL berichtet wird Zahn neuer Produzent und Geschäftsführer der Brot&Butter Entertainment, einer Tochtergesellschaft der Rosebank AG. Nach fast fünf Jahren geht es also von Köln nach München, wobei es noch keine konkreten Projekte für das neue Unternehmen zu geben scheint. Der Fokus soll jedoch auf Factual-Entertainment-Formaten, Dokusoaps, TV-Shows und Dokumentationen liegen, also genau dem, worin Zahn seine Erfahrung ausspielen kann.Für die UFA Show & Factual war er für Formate wieoderverantwortlich und kann so sicherlich auf einen fundierten Erfahrungsschatz zurückgreifen. Auch der Standort des neuen Unternehmens schien für Zahn eine Rolle zu spielen, denn nach dem Bericht sei laut Zahn München ein bedeutender Medienstandort und es sei wichtig vor Ort zu agieren. Man wolle sich jedoch selbstverständlich deutschlandweit präsentieren und zuverlässiger Ansprechpartner für Kollegen in der gesamten Branche sein.In der Zeit bei der UFA Show & Factual ist die Karriere Zahns metaphorisch volljährig geworden und seit nunmehr über 20 Jahren bewegt sich der Medienschaffende in der Branche. Angefangen hatte er damals 1999 bei Endemol und sein Weg führte ihn über Brainpool, Tresor TV, ITV Studios Germany schließlich zur UFA Show & Factual. An seiner letzten Station schied er Ende Januar auf eigenen Wunsch aus, verständlich, wenn eine neue Stelle als Geschäftsführer winkt.