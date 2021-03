Sarah Cooper und Mark Gross erhalten Comedy-Bestellungen

US-Fernsehen

Die beiden Produzenten dürfen für den Sender CBS Pilotfilme herstellen.

Der Fernsehsender CBS bereitet sich allmählich auf die im Herbst anstehende neue Season vor. Aus diesem Grund hat man eine Comedy-Serie von Sarah Cooper bestellt, die allerdings noch keinen Titel trägt. Sie basiert auf ihrem Buch „How to be Successful Without Hurting Men’s Feelings“. Die Serie dreht sich um drei Frauen in verschiedenen Stadien ihrer Karrieren in einer von Männern dominierten Firma, die sich gegenseitig helfen, die moderne Geschlechterpolitik in ihrem beruflichen und privaten Leben zu meistern.Cooper wurde auf TikTok berühmt, als ihre Lippensynchronisationen von Präsident Donald Trump viral gingen. Ihr erstes Video, "How to Medical", wurde über 20 Millionen Mal angesehen. Seitdem hatte sie Auftritte in der «The Ellen Show», der «The Tonight Show» und als Gastmoderatorin bei «Jimmy Kimmel Live».-Producer Mark Gross hat ebenfalls noch keinen Titel. Die Serie basiert auf dem Leben des professionellen Bowlers Tom Smallwood. In der Serie trifft ein scheinbar gewöhnlicher Mann, nachdem er vom Fließband in der GM-Fabrik entlassen wurde, die außergewöhnliche Entscheidung, für seine Familie zu sorgen, indem er seinem Traum folgt, ein professioneller Bowler zu werden.