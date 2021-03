«Kitchen Impossible» baut die Reichweite erneut aus

Quotennews

Nach einem kleineren Einbruch sind die Quoten fast auf dem Niveau des gelungenen Staffelauftakts.



In der dritten Woche der neuen Staffel vontrat Tim Mälzer gegen Alexander Wulff an. Dieser schickte Mälzer nach Erkelenz, wo er ein kasachisches Nationalgericht nachkochen musste. Währenddessen wagte sich sein Herausforderer an ein Gericht des Zwei-Sternekochs Matteo Ferrantin. In der vorherigen Woche hatte die gute Quote von 6,0 Prozent bei 1,64 Millionen Fernsehenden nicht ganz mit dem starken Staffelauftakt mithalten können. In der Gruppe der 0,88 Millionen Umworbenen wurde ein hoher Marktanteil von 11,2 Prozent gemessen.Zur dritten Folge zog das Format bei VOX wieder an und begeisterte 1,75 Millionen Zuschauer. Somit erhöhte sich der Marktanteil wieder auf einen hohen Wert von 6,5 Prozent. Und auch die 0,95 Millionen Jüngeren steigerten sich auf eine hervorragende Sehbeteiligung von 12,4 Prozent.hielt sich im Anschluss mit 0,64 Millionen Interessenten weiterhin bei 6,3 Prozent Marktanteil. Die 0,26 Millionen Werberelevanten fielen auf einen guten Wert von 8,7 Prozent zurück.Bei Kabel Eins hatte sich die Dokusoapin der Vorwoche auf eine große Reichweite von 1,34 Millionen Menschen gesteigert. Demzufolge lag auch der Marktanteil bei guten 3,9 Prozent. Bei den 0,65 Millionen Jüngeren wurde eine hohe Sehbeteiligung von 6,5 Prozent eingefahren. Auf dem Gesamtmarkt blieb das Format mit 1,28 Millionen Fernsehenden sowie einer Quote von 3,8 Prozent auf ähnlichem Niveau. Doch die 0,52 Millionen Umworbenen verloren einen Prozentpunkt und landeten folglich bei einem guten Marktanteil von 5,5 Prozent.