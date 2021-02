Weiterer Rekord für «Der Bergdoktor»

Quotennews

Weil Das Erste schlecht performte, holte Hans Sigl an diesem Donnerstag einen neuen Rekord.

Am 18. Februar 2021 fuhr die Episode „Feuer“ 7,26 Millionen Fernsehzuschauer ein und verhalf der ZDF-Seriezu einem neuen Allzeitrekord. Am Donnerstag konnte Schauspieler Hans Sigl mit seinen Kollegen diese Werte sogar ausbauen. Die Einschaltquoten waren erneut spitze.Die Episode „Bittere Tränen“ kam am Donnerstag um 20.15 Uhr auf 7,43 Millionen Fernsehzuschauer, die Gemeinschaftsproduktion vom ZDF und dem ORF verbuchte einen Marktanteil von 22,1 Prozent. Der „Bergdoktor“ Dr. Martin Gruber ist in dieser Episode hin und her gerissen, zwischen seiner Liebe zu Anne und seiner zukünftigen Rolle als Vater. 0,98 Millionen 14- bis 49-Jährige wollten dies sehen. Die Geschichte nach dem Buch von Philipp Roth sorgte für 10,7 Prozent.verzeichnete in diesem Jahr Reichweiten zwischen 2,72 und 4,00 Millionen Fernsehzuschauer. Am Donnerstag um 22.15 Uhr verfolgten 3,30 Millionen das Thema „Lockern, aber sicher – geht das?“, bei dem Epidemiologe Karl Lauterbach (SPD), Oberbürgermeister Tübingen Boris Palner (Grüne), Susanne Schreiber (stellvertretende Vorsitzende Deutscher Ethikrat), Leiterin des Weimars Gesundheitsamts Isabelle Oberbeck und Wissenschaftsmoderator Harald Lesch zu Gast waren. Die Sendung verzeichnete 15,6 Prozent Marktanteil bei allen sowie 7,7 Prozent bei den jungen Menschen. Die Reichweite beim jungen Publikum belief sich auf 0,47 Millionen.