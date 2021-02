Thelma Buabeng: Es ist Zeit für eine Staffelübergabe an die nächste Generation

Interview

Im Quotenmeter-Interview spricht Schauspielerin Thelma Buabeng über ihre aktuellen beiden Projekte für den SWR und arte. Zudem fordert sie ein Umdenken in den Redaktionen bestimmter Talkshows.

Die Schauspielerin Thelma Buabeng ist derzeit eine vielbeschäftigte Frau. Nicht nur, dass sie bei arte seit dieser Woche die Zuschauer auf der «Open Stage Berlin» begrüßt, sondern am heutigen Donnerstag startet zudem auch das YouTube-Talk-Format «Five Souls» vom SWR. Im Quotenmeter-Interview forderte die BIPOC-Aktivistin endlich ein Umdenken in den Redaktionen von Talkshows wie «Die letzte Instanz» und wie froh sie ist, dass sie in Berlin vom Karneval nur wenig mitbekommt. Für ihren YouTube-Kanal «Tell Me Nothing From The Horse» kündigte sie unterdessen neue Videos an.Sagen wir so, Annemie, eine meiner «Tell me nothing from the Horse»-Figuren, trifft es deutlich härter als mich selbst. Sie schwärmt regelrecht und dazu im breitesten Kölsch vom Karneval. Ich selbst bin gar kein Karnevalsjeck und bin in Berlin in den letzten Jahren auch verschont geblieben, denn genau diese rassistischen Stereotype, die jedes Jahr reproduziert werden, kann und will ich nicht mehr ertragen.Ein Themenschwerpunkt ist das eine, ein grundlegendes, strukturelles Umdenken in den Redaktionen das andere. Jetzt muss es der diverse Nachwuchs in den Medien richten – und den gibt es! Ich finde es ist dringend Zeit für eine Staffelübergabe an die nächste Generation, denn nach den regelmäßigen ‚Fauxpas‘ und den halbgaren Entschuldigungen habe ich jegliche Hoffnung verloren. Man kann nur von Absicht und oder Provokation ausgehen, wenn sie nach den jüngsten Debatten – nach den Black- Lives-Matter-Demos, aber auch nach den Anschlägen in Halle und Hanau und dem NSU-Terror – Rassismus noch immer nicht als ernstzunehmendes Problem erkennen und es scheinbar in Ordnung finden, sich darüber lustig zu machen und entsetzliche Lebensrealitäten zu relativieren. Und das auf unsere Kosten.Das ist genau der Punkt. Ein solches Format entsteht ja nicht einfach spontan, auch wenn es oft so erscheinen mag. Dahinter steckt ein redaktioneller Prozess: Themen werden festgelegt, Gäst*innen eingeladen, Vorgespräche geführt, am Ende wird die Sendung von der Redaktion abgenommen. Niemand hat wohl in diesem Zeitraum die Hand gehoben und mal gefragt: ‚Leute, was machen wir hier eigentlich?‘ Das versteh ich einfach nicht.Auf jeden Fall nicht weiße Promis mit roten Abstimmungskärtchen. Natürlich die Betroffenen!Es liegt ganz klar bei der weißen Mehrheitsgesellschaft sich diesbezüglich zu bilden und zu informieren. Wie soll man als betroffene Person Rassismus beenden, wenn wir im Grunde genommen noch immer dabei sind, die Gesellschaft davon zu überzeugen, dass er institutionell und strukturell verankert ist? Nach wie vor werden wir BIPOCs [Black, Indigenous and People of Color,] darum gebeten unsere rassistischen Erfahrungen immer und immer wieder zu schildern, als ob man uns dann erst glaubt, dass Rassismus existent ist.Im Gegenteil! Nur bleibt gerade neben der Schauspielerei und den beiden neuen Formaten mit mir als Moderatorin kaum Zeit für Neues von den Mädels. Wir geloben aber Besserung und sorgen schnell für Nachschub.Drei unterhaltsame Ladys, die was zu sagen haben. Dazu wöchentliche Gäst*innen, die mit uns diskutieren. Es geht um Familie, Partnerschaft, Sex und das Berufsleben – jeden Donnerstag neu bei YouTube und Instagram. Endlich dürfen auch wir BIPOC – Hosts mal über ganz normale Themen sprechenEs SOLLTE auf jeden Fall besser gemacht werden. Und gerade der YouTube-Talk «Die beste Instanz» von Enissa Amani hat doch ganz klar gezeigt, es geht! Ganz wichtig aber, «Five Souls» dreht sich nicht vordergründig um das Thema Rassismus. Was unser Format so besonders macht, sind die unterschiedlichen Blickwinkel, Perspektiven, Lebenserfahrungen, die wir mitbringen und die für die Diskussionen wichtig sind. Ich finde super, dass der SWR gemeinsam mit Kanakfilm einen solchen Talk wie «Five Souls» startet. Und noch toller: Hadnet und Natascha mit dabei zu haben. Zwischen uns hat’s direkt gefunkt.Ich fand es gerade spannend, Teil einer Show zu werden, die zwischenmenschliche Beziehungen zum Thema macht und das ist ja ein riesiges Feld mit viel Platz, sicher auch für sozialkritische Töne. Außerdem habe ich das Gefühl zum Thema Rassismus haben wir alles gesagt!Der Sender kam auf mich zu und ich bin wirklich sehr glücklich, dass ich dieses in diesen Zeiten wichtige Format moderieren darf. Ich kann nicht singen, aber Mary-Jo von «TMNFTH» kann ziemlich gut rappen.Ich kann es kaum erwarten wieder auf ein Konzert zu gehen, mit vielen Menschen beim Feiern so richtig abzugehen.Das kann ich mir nicht vorstellen, ganz im Gegenteil. Das Bedürfnis nach Großveranstaltungen, Festivals und Konzerten wird so groß sein, dass ich mir da keine Sorge machen.