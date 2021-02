Neuer RTL-Nachmittag ist auf den Hund gekommen

Quotennews

Schon länger ist der Nachmittag beim Kölner Sender ein Problem. Wie schlug sich nun das neue Konzept der Tiersendungen zwischen 14 und 16 Uhr?

Um 14 Uhr startete der neue RTL-Nachmittag mit. In den vergangenen Wochen war auf diesem Sendeplatzmit mäßigem Erfolg gesendet worden. Die Sendung schaffte es nicht ein einziges Mal auf Zielgruppenquoten im Senderschnitt. Das beste Ergebnis wurde am 10. Februar mit 11,3 Prozent erreicht. Sonst holte die Doku-Reihe eher Werte um die acht Prozent. Wie schlug sich also nun die neue «Haustiershow»? Insgesamt wollten sich die Show rund um die Vierbeiner 0,68 Millionen nicht entgehen lassen. Darunter befanden sich 0,18 Millionen aus der Zielgruppe. Dort belief sich der Marktanteil auf ausbaufähige 9,1 Prozent. Insgesamt lag er bei 7,0 Prozent – kein mieser Start, aber wirklich umwerfend sind diese Werte auch nicht.Im Anschluss startete ebenfalls ein neues Format:. Die Doku-Reihe bescherte dem Kölner Sender eine Einschaltquote bei den Werberelevanten von schlechten 6,8 Prozent. Insgesamt blieben 0,45 Millionen dran. Am Markt holte man ebenfalls schlechte 4,2 Prozent.– von nun an noch zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr zu sehen – registrierten 0,66 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und in der umworbenen Gruppe eine Quote von mauen 8,1 Prozent.Am Abend überzeugte einmal mehrund generierte ein 4,39-millionenköpfiges Publikum. Vergangenen Montag lag der Wert bei 3,92 Millionen. Auf dem Gesamtmarkt holte RTL damit sehr gute 13,8 Prozent, in der Zielgruppe schlugen sich 1,16 Millionen 14- bis 49-Jährige in ordentliche 13,4 Prozent Marktanteil nieder.