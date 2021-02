50 Jahre «Dalli Dalli»: ZDF feiert Jubiläum

TV-News

Die Geburtstagssendung der Kultshow aus den 70- und 80ern wird von Johannes B. Kerner moderiert.

Wer kennt ihn nicht, den Ausruf ‚Das war Spitze!‘? Er erlangte vor allem durch die Kultsendung aus den 1970er- und 1980er-JahrenBerühmtheit, die zum ersten Mal am 13. Mai 1971 ausgestrahlt wurde. Folglich feiert die Show, die bis 1986 von Hans Rosenthal moderiert wurde und nach dessen Tod mehrfach neu aufgelegt wurde, ihr 50-jähriges Jubiläum. Dementsprechend möchte das ZDF die Sendung feiern und plant eine Geburtstagsshow, die von Johannes B. Kerner moderiert werden soll. Darüber berichtete die ‚Bild am Sonntag‘. Das ZDF bestätigte inzwischen den Bericht.„«Dalli Dalli» wurde vor allem durch den großartigen Hans Rosenthal eine der bekanntesten und beliebtesten Sendemarken des Hauses. Grund genug, das 50-jährige Jubiläum im Mai mit einer großen Show zu feiern“, erklärte ein Sprecher des Mainzer Senders. Auch eine Fortsetzung des altehrwürdigen Formats steht im Raum, allerdings nur wenn die Quoten entsprechend gut sind.Auch die ARD plante eine Jubiläumsausgabe, da die Sendung zwischen 2011 und 2013 mit Kai Pflaume im NDR neuaufgesetzt wurde und ab 2013 für zwei Jahre unter dem Namenins Hauptprogramm wechselte. Pflaume legte die Moderation allerdings aus Zeitgründen ab. Dass der 50. Geburtstag nun aber im ZDF stattfindet, liegt auch an Gert Rosenthal, Hans Rosenthals Sohn: „Das ZDF war der Sender meines Vaters, der er geliebt hat. Ich verstehe mich auch mit den Kollegen der ARD sehr gut. Aber ich finde es gut, dass wir das Jubiläum beim ZDF feiern“, erklärte er der ‚BamS‘. Die Show mit Kerner soll im Mai aufgezeichnet werden, wann die Ausstrahlung erfolgen soll, ist derzeit aber noch nicht bekannt.