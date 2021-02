«Tatort: Heile Welt» macht auch in dieser Woche sehr stark weiter

Quotennews

Diesmal schaffte es der Krimi auch bei den Jüngeren knapp vor die Reichweite der «Tagesschau».



Derspielte in Dortmund, wo nach einem Brand in einer Hochhaussiedlung die verkohlte Leiche einer jungen Frau gefunden wurde. Die Ermittlungen des Teams Faber und Bönisch ergaben, dass das Opfer vergewaltigt und erschlagen wurde. In der Vorwoche war die Reichweite des Krimis erstmals wieder auf 9,16 Millionen Menschen gefallen. Dies entsprach weiterhin einem sehr starken Marktanteil von 25,6 Prozent. Auch bei den 2,25 Millionen Jüngeren kam eine hervorragende Quote von 22,2 Prozent zustande.In dieser Woche vergrößerte sich das Publikum wieder auf 9,66 Millionen Menschen. Somit erzielte der Sender einen ausgezeichneten Marktanteil von 27,4 Prozent. Auch bei den 2,48 Millionen 14- bis 49-Jährigen war eine Verbesserung auf sensationelle 24,4 Prozent Marktanteil möglich. So war das Programm nicht nur auf dem Gesamtmarkt, sondern auch bei der jüngeren Zuschauergruppe das gefragteste des Tages, knapp vor dermit 2,47 Millionen Fernsehenden. Der TV-Krimischloss sich mit 3,19 Millionen Fernsehenden an. Hier wurde weiterhin eine gute Sehbeteiligung von 13,3 Prozent gemessen. 0,40 Millionen Jüngere fielen hingegen zurück auf einen annehmbaren Wert von 5,7 Prozent.Für dieab 23.15 Uhr verharrten noch 1,80 Millionen Interessenten auf dem Sender und kamen auf gute 12,2 Prozent Marktanteil. Mehr als eine maue Quote von 4,6 Prozent war bei den 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährigen jedoch nicht mehr drin. 1,02 Millionen Zuschauer sorgten beim Magazinfür einen akzeptablen Marktanteil von 8,9 Prozent. Höher war die Quote zuletzt im November gewesen. Auch bei den 0,17 Millionen Jüngeren wurde ein mäßiger Wert von 5,3 Prozent ermittelt.