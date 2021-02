«Saturday Night Live» kehrt nach Südkorea zurück

International

Die Sketch-Show nach amerikanischem Vorbild lief bereits zwischen 2011 und 2018 beim Kabelkanal tvN.

Die führenden koreanischen Produzenten ASTORY, bekannt für Dramen wie Netflix Erfolgsserie «Kingdom», bringen die berühmte Sketch-Show zurück, die erneut von Comedian Shin Dong-yeob moderiert wird. Bereits zwischen 2011 und 2018 lief die von CJ ENM produzierte Sketch-Show beim Kabelsender tvN. Nun sollen zehn weitere Episoden folgen, die später in diesem Jahr auf einem südkoreanischen Streaminganbieter zu sehen sein werden. Das ging aus einem Bericht des Fachblattes ‚Variety‘ hervor. Welche Streamingplattform den Zuschlag erhalten soll, wird derzeit noch unter Verschluss gehalten.Der Hauptproduzent Ahn Sang-hwi wird zusammen mit den Regisseuren Yu Seong-moh und Kwon Seong-wook zur Show zurückkehren. Bereits aus den vorherigen Reihen bekannte Talente und prominente Gäste, die zwischen 2011 und 2018 zu sehen gewesen waren, werden voraussichtlich wiederkommen, zusammen mit neuen Gesichtern.„Die Kultmarke hat sich in der Region als großer Erfolg erwiesen und im Laufe der Jahre eine so starke Fangemeinde gefunden. Die Messlatte ist also schon gesetzt! Wir freuen uns darauf, dass unsere neuen Partner ASTORY und das ursprüngliche Kreativteam der Show einen neuen Touch verleihen und können es kaum erwarten, zu sehen, wie das Publikum bei seiner Rückkehr reagiert", sagte Ana Langenberg, Senior VP für Formatvertrieb und -produktion bei NBCUniversal Formats. Bisher wurdein China, Japan, dem Nahen Osten, Frankreich, Italien, Polen und Brasilien adaptiert. Die ursprüngliche US-Version wird in Zusammenarbeit mit Broadway Video produziert, mit Lorne Michaels als Schöpfer und ausführendem Produzenten.