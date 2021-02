Neuer Reichweiten-Rekord für die Krimiserie «Der Staatsanwalt»

Quotennews

Knapp sieben Millionen Fernsehende entschieden sich für das Programm. Das ZDF war auch im Anschluss vor allem mit der «heute-show» sehr erfolgreich.



Das ZDF startete mit der Krimiseriein den Freitagabend. Im Vergleich zur Vorwoche baute das Programm die Reichweite noch aus und verbesserte sich somit von 6,13 auf 6,97 Millionen Fernsehende. Damit war die Serie auch unumstrittener Tagessieger mit dem größten Publikum, sondern sicherte sich auch einen neun Bestwert. Der Sender durfte sich über einen starken Marktanteil von 21,0 Prozent freuen. Auch bei den 0,83 Millionen Jüngeren räumte der Sender hervorragende 10,4 Prozent Marktanteil ab.war mit 5,50 Millionen Krimifans im Anschluss weiterhin stark dabei. Es kam eine gute Sehbeteiligung von 16,9 Prozent zustande. 0,76 Millionen 14- bis 49-Jährige landeten bei einem hohen Wert von 9,2 Prozent. 4,31 Millionen Interessenten saßen noch für dasvor dem Bildschirm. Hier wurde eine gute Quote von 15,1 Prozent gemessen. Die 1,01 Millionen Jüngeren verbesserten sich auf sehr starke 13,1 Prozent Marktanteil.Auch dielegte nach einem kleinen Quotenrückgang in der Vorwoche wieder zu und hielt 4,70 Millionen Fernsehende auf dem Sender. Die Satire-Show generierte somit hohe 18,6 Prozent Marktanteil. Besonders gut lief es bei den 1,40 Millionen jüngeren Zuschauern, denn für die Jüngeren war dies das reichweitenstärkste Programm des Tages. Dies spiegelte sich auch in der sensationellen Quote von 19,6 Prozent wider. Daserholte sich ebenfalls von dem Tief der Woche zuvor und generierte passable 11,5 Prozent Marktanteil bei 2,27 Millionen Fernsehenden. Bei den 0,94 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden ausgezeichnete 16,0 Prozent Marktanteil gemessen.