Zwei neue Animationsserien auf KiKA

TV-News

Ab Februar ist eine neue Animationsserie für Vorschulkinder auf dem Kindersender zu sehen. Darüber hinaustritt eine neue Animations-Familiensitcom in Erscheinung.

Die «Baumhausdetektive» heißt die neue Serie und soll spielerisch Wissen und Werte wie Loyalität, Hilfsbereitschaft und Freundschaft vermitteln. Wenn ihre tierischen Freunde Hilfe brauchen, sind die bärenstarken Geschwister Teri und Toby stets zur Stelle, um Rätsel in der Nachbarschaft zu lösen. KiKA wird die neue Animationsserie ab dem 17. Februar montags bis freitags um 8.40 Uhr in der KiKANiNCHEN-Vorschulstrecke senden.Der Inhalt der Vorschulserie: Die neugierigen Bärengeschwister Teri und Toby sind als Detektivduo in ihrer Nachbarschaft unterwegs. Toby ist der Mutige und Sensible und Teri das "Gehirn" der «Baumhausdetektive». Die beiden folgen allen Hinweisen und Fakten und erleben spannende Abenteuer mit ihren Freunden, dem Schwein Rumy, Vogel Jay, Eichhörnchen Bean und Kaninchen Millie. Als Team helfen sie über Hindernisse und lösen Vorurteile auf.Die Comedy Animationsserie «Power Sisters» handelt von Wendy und Marine, die gegen ihren Wunsch ihrer Eltern immer wieder ein abenteuerliche und turbulente Erlebnisse haben. KiKA zeigt die Premiere der Animationsserie am 16. Februar und die Serie montags bis freitags um 15.45 Uhr. Die 52-teilige Familien-Sitcom über zwei starke Schwestern auf Hochtouren kommt aus Frankreich und war dort ein großer Erfolg.Genau geht es um die 16-jährige Wendy, die unendlich in Max verliebt ist, doch ihre neugierige Schwester Marine ständig an ihr klebt und sie imitieren will. Unfug ist Marines leichteste Übung. Wendy wehrt sich nach Kräften und nicht immer fair, sodass die beiden Schwestern schnell auf Hochtouren sind. Ihre Auseinandersetzungen hinterlassen großes Chaos, das ihnen oft selbst peinlich ist. Nur in einer Sache sind sie sich einig: Wenn es hart auf hart kommt, hören sie auf ihr Herz, denn eigentlich haben sie sich lieb und sind unzertrennlich.