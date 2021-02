Sat.1: «5 Gold Rings» kehrt zurück

TV-News

Im März startet zudem eine neue Dick-Wolf-Sendung «FBI: Most Wanted».

Ab dem 4. März 2021 ist um 21.15 Uhr immer donnerstags mit einer Episode von «FBI: Most Wanted» zu sehen. Damit wird der Spin-Off der Dick Wolf-Dramaserie «FBI», in dem eine Abteilung des FBI nach den meist gesuchtesten Kriminellen des Landes fahndet, die bisherige «FBI: Special Crime Unit» Sendung ablösen. Die erste Staffel beinhaltet 14 Folgen und ist mit Hauptdarstellern wie Julian McMahon, Kellan Lutz oder Roxy Sternberg gut aufgestellt.Darüber hinaus wird am Freitag, den 5. März, wieder zur Primetime «5 Gold Rings» zurückkehren. Diesmal auch wie in der aller ersten Folge mit prominenter Unterstützung. Die Sendung war vorher immer um 19.00 Uhr bei Sat.1 mit Moderator Steven Gätjen zu sehen. Allerdings verabschiedete sich die Sendung mit Zielgruppen-Marktanteilen um die drei Prozent im Januar und wurde laut Sat.1 pausiert. Zuschauer müssen auf die bereits produzierten Vorabend-Ausgaben allerdings weiterhin warten.In dem Promi-Special sind Verona Pooth, Jochen Schropp, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Uwe Ochsenknecht, Caroline Frier, Jasmin Wagner, Oliver Petszokat sowie Steffen Henssler als Kandidaten vertreten. Dabei wird um bis zu 100.000 Euro gespielt, welche für einen guten Zweck gespendet werden.