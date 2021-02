Kaum Schwankungen bei der TV-Reihe «Frühling» im ZDF

Quotennews

Der neuen Miniserie «Tod von Freunden» gelang am späteren Abend kein besonders guter Start. Dafür punktete das Wintersportprogramm am Nachmittag.



Im ZDF wurde am Sonntagabend die TV-Reihe mitfortgeführt. Bereits in der Vorwoche wurde nach knapp einem Jahr eine neue Ausgabe ausgestrahlt. Es schalteten 5,77 Millionen Zuschauer ein, was einem guten Marktanteil von 16,2 Prozent glich. Bei den 0,78 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde eine hohe Quote von 7,9 Prozent eingefahren. Mit der neuen Ausgabe änderte sich nicht viel am Ergebnis. Bei 5,76 Millionen Fernsehenden kamen weiterhin gute 15,9 Prozent Marktanteil zustande. Während die Reichweite bei den Jüngeren auf 0,80 Millionen Menschen wuchs, war ein leichter Rückgang auf 7,6 Prozent Marktanteil zu erkennen.Daslag im Anschluss bei 5,70 Millionen Interessenten. Die Sehbeteiligung kletterte folglich auf einen hohen Wert von 18,5 Prozent. Auch bei den Jüngeren war eine Verbesserung auf 0,88 Millionen Zuschauer sowie starke 10,1 Prozent Marktanteil möglich. Danach startete die erste Folge der neuen Miniseriemit 1,90 Millionen Fernsehenden. Der Sender fuhr noch einen mäßigen Marktanteil von 9,8 Prozent ein. Bei den 0,19 Millionen jüngeren Zuschauern kam man nicht über ein niedriges Ergebnis von 3,1 Prozent hinaus.Im Wintersportprogramm konnte sich vor allem dervon besonders guter Seite zeigen. 3,70 Millionen Fernsehende schalteten ab 14.30 Uhr ein und sorgten damit für einen hohen Marktanteil von 18,7 Prozent. Das ZDF holte sich bei den 0,48 Millionen 14- bis 49-Jährigen starke 9,5 Prozent Marktanteil. Bei derwuchs die Quote vor 4,02 Millionen Sportfans sogar auf 19,6 Prozent. Hier wurden bei den 0,57 Millionen Jüngeren hervorragende 11,1 Prozent Marktanteil ermittelt.