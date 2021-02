Primetime-Check

«Schlag den Star» meldet sich mit Comeback, «DSDS» geht weiter und wie lief eigentlich das „neue“ «The Jungle Book»?

Im Ersten lief um 20:15 Uhr das TV-Drama. Im Durchschnitt schalteten den Film um einen verendeten Baby-Pottwal 3,44 Millionen Gesamtzuschauer sowie 0,67 Millionen aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ein. Dies brachte dem Ersten Deutschen Fernsehen einen Gesamtmarktanteil von 10,2 Prozent und 7,8 Prozent des Zielgruppenmarktes. Bei den ZDF-Kollegen gab es, wie Samstagabend üblich, einen Krimi:. Die neuste Krimi-Auskopplung mit fränkischen Inhalten bescherte dem Zweiten 7,47 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe kam der Film auf gute 0,77 Millionen Rezipienten und belegte so 8,9 Prozent des entsprechenden Marktes, im Gesamten erreichte das Programm beachtliche 22,1 Prozent Marktanteil. Erneut setzt sich also das ZDF gegenüber dem Ersten in der Primetime deutlich durch.RTL und ProSieben mussten sich an diesem Samstagabend mal wieder die Serien-Zuschauern teilen. Mehr an Land zog im Schnitt hier deutlich RTL und. Nicht zu vergessen ist bei dieser Messung die Länge der Shows,auf ProSieben lief bis weit nach Mitternacht. Jedoch in der Primetime beginnend, schalteten für eine neue Folge «Deutschland sucht den Superstar» 3,48 Millionen Zuschauer ein, ein Marktanteil von 10,8 Prozent ergibt sich dadurch. Aus der werberelevanten Zielgruppe schalteten hierzu 1,48 Millionen Zuschauer ein, somit wurden grandiose 17,5 Prozent am Markt gemessen. Im Vergleich zu diesen Zahlen stehen die Leistungen von «Schlag den Star» in knapp vier Stunden Sendezeit und im Schnitt konnten 1,85 Millionen Rezipienten ab 3 Jahren gemessen werden. In der Zielgruppe landete man bei ProSieben bei 1,07 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. Gemessen an Marktanteilen belegte die Spielshow somit 7,1 Prozent am Gesamtmarkt und 14,7 Prozent am Zielgruppenmarkt.Auf Sat.1 sorgte man mit ordentlich Kultfaktor in neuem Gewand für nostalgische Disney-Erinnerungen.erspielte dem Sender 2,33 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren, zwischen 14 und 49 Jahren waren es 0,91 Millionen Zuschauer. Mit diesen Werten belegte Sat.1 7 Prozent des Marktes im Gesamten und sehr gute 10,6 Prozent des Zielgruppenmarktes. Bei VOX gab es mitebenfalls einen Film im Primetime-Angebot. Dieser brachte dem Sender 1,05 Millionen Zuschauer und damit 3,3 Prozent Marktanteil ein. Im Schnitt konnten in der werberelevanten Zielgruppe 0,42 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 5 Prozent gemessen werden.Ebenfalls in diese Kategorie konnte sich RTL ZWEI und der laufende Filmeinordnen lassen. Hier schalteten ebenfalls im Vergleich zu Sat.1 und «The Jungle Book» sichtlich weniger Interessierte ein und so landete man bei 0,95 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren und einem Marktanteil von nur 2,9 Prozent. In der Zielgruppe konnte dieses Ergebnis kaum aufgebügelt werden, denn es waren zwischen 14 und 49 Jahren lediglich 0,41 Millionen Zuschauer vertreten, damit konnte sich RTL ZWEI immerhin mit 4,8 Prozent auf dem Zielgruppenmarkt präsentieren. Bei Kabel Eins schalteten 0,72 bis 0,73 Millionen Zuschauer fürin Doppelfolge ein. In der Zielgruppe waren es davon dann 0,25 und 0,27 Millionen Zuschauer. Die Anteile von 2,2 Prozent gesamt, sowie 3,0 und 3,2 Prozent in der Zielgruppe setzen dürften keine Freudenfest beim Sender auslösen können.