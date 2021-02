13th Street Film- und Serienhighlights im März

TV-News

Neben der 5. Staffel «Bull» feiert auch «Baby Driver» anderen Filmen und Serien auf dem Sender Premiere.

In der brandneuen Staffel von «Bull» wird auch «NCIS»-Fanliebling Michael Weatherly als großspuriger wie genialer Gerichtspsychologe mit den unerwarteten Auswirkungen von Covid-19 konfrontiert. 13th Street zeigt ab dem 17. März um 20.13 Uhr immer mittwochs eine neue Folge der fünften Staffel als deutsche TV-Premiere.Darüber hinaus ist der rasante Actionthriller «Baby Driver» ► von Edgar Wright mit Ansel Elgort und Lily James im Senderprogramm, in welchem der talentierte Autofahrer und Kleinganove Miles, der wegen seines jugendlichen Aussehens „Baby“ genannt wird, als Fluchtwagenfahrer bei Raubüberfällen für den Gangsterboss Doc arbeitet. Als er sich in Debora verliebt, will er sein kriminelles Leben hinter sich lassen. Doch bei einem letzten Fahrerjob läuft plötzlich alles aus dem Ruder. ► , welcher am 31. März um 21.00 Uhr bei 13th Street ausgestrahlt wird, wurde 2018 für mehrere Oscars in den Kategorien bester Schnitt, bester Ton und bester Tonschnitt nominiert. Dabei sind neben Ansel Elgort und Lily James auch Jon Bernthal («The Walking Dead», «The Wolf of Wall Street», «The Punisher»), Jon Hamm («Mad Men») und Jamie Foxx («Collateral») zu sehen.– «Columbo»: 10. Staffel der Krimiserie – ab 1. März um 09.00 Uhr, immer montags bis freitags– «Verblendung»: Actionthriller mit Daniel Craig und Rooney Mara – am 24. März um 21.00 Uhr– «Agatha Christie’s Zeugin der Anklage»: Neuauflage des Filmklassikers von Billy Wilder – am 17. März um 21.00 Uhr– «Bull»: 5. Staffel des Juristischen Dramas- ab 17. März um 20.13 Uhr, immer mittwochs eine Folge pro Woche– «Baby Driver»: rasante Actionthriller von Edgar Wright – am 31. März um 21.00 Uhr