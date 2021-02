«Die Rosenheim-Cops» siegen am Dienstag

Quotennews

Weil Kommissar Stadler eine Reise gewonnen hat, verschlägt es Baran Hêvî aus Passau nach Rosenheim.

Das ZDF erreichte mit der neusten-Episode „Die Party ist aus“ die höchste Reichweite einer Serie am Dienstag. 5,11 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten die Folge, die von Julie Fellmann geschrieben, und von Laura Thies umgesetzt wurde. Der Marktanteil der Episode, in der Anton Stadler (Dieter Fischer) auf Reisen geht und Baran Hêvî das erste Mal zu sehen ist, erreichte 16,5 Prozent Marktanteil.Bei den jungen Menschen verfolgten 0,44 Millionen Zuschauer die Serie, der Marktanteil lag bei 5,8 Prozent. Die 16.10 Uhr-Wiederholung fuhr am Dienstag 3,54 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei fantastischen 24,6 Prozent. Mit 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die Serie einen Marktanteil von 7,0 Prozent.verzeichnete um 18.00 Uhr 4,36 Millionen Fernsehzuschauer im ZDF , der Marktanteil lag bei 18,6 Prozent. Bei den jungen Leuten ergatterte man 5,8 Prozent. Unterdessen verzeichneteim Ersten 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die 18.50 Uhr-Episode erzielte 2,62 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 9,4 Prozent.