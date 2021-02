«Showtime of my Life  Stars gegen Krebs» mit Einbußen

Quotennews

Die zweite Nacht lief nicht mehr so erfolgreich wie Teil eins. Dennoch waren die Quoten gut.

Der Kölner Fernsehsender VOX strahlte am Montag und Dienstag die Showaus, in der 16 Prominente über Krebserkrankungen sprachen. Um auf die Vorsorge von Brust-, Prostata- und Hodenkrebs aufmerksam zu machen, zogen sich die Prominenten aus. Das Motto: Solange wir uns in der Öffentlichkeit ausziehen können, sollte man das auch bei seinem Arzt können.Die Premiere am Montag war mit 1,80 Millionen Zuschauern ein voller Erfolg. Der Marktanteil lag bei überdurchschnittlichen 5,9 Prozent, bei den Umworbenen sicherte man sich 0,71 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 8,8 Prozent. Die zweite Ausgabe war mit Bastian Bielendorfer, Faisal Kawusi, Jimi Blue Ochsenknecht, Jochen Schropp, Marco Russ, Philipp Boy, Thorsten Nindel und Uli Roth besetzt und konnte die Werte nicht halten.Das mehrstündige Projekt erreichte 1,36 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil der Produktion lag bei 4,3 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern erzielte man 0,64 Millionen, der Marktanteil belief sich auf 7,3 Prozent. Das zweiteergatterte im Anschluss 7,7 Prozent bei den jungen Menschen.