«Outmatched  Allein unter Genies»: Nur wenig Interesse fürs Finale

Quotennews

Am Mittag kehrte ProSieben zur alten Programmstruktur zurück, wobei hierbei die Erkenntnis nicht neu ist: «The Big Bang Theory» bleibt ein Quotengarant.

Am Montagabend ging die erste Staffel der amerikanischen Sitcomzu Ende. ProSieben zeigte die Serie mit «American Pie»-Darsteller Jason Biggs und «Psych»-Schauspielerin Maggie Lawson seit Anfang Januar, hatte damit allerdings nur mäßig Erfolg. Die Entscheidung, ob man die Sendung im Programm behält, wurde ProSieben allerdings schon abgenommen, denn die erste Staffel ist gleichzeitig auch die letzte. Vergangene Woche konnte zwar der Negativlauf vorerst gestoppt werden, doch Bäume riss «Outmatched» trotzdem nicht aus. 1,00 und 1,02 Millionen Zuschauer standen vor sieben Tagen zu Buche. In der Zielgruppe wurden 8,2 und 8,8 Prozent gemessen.Diesmal holte die rote Sieben Reichweiten von 0,84 und 0,73 Millionen bei den Zusehern ab drei Jahren, was Marktanteile von mauen 2,6 und schwachen 2,4 Prozent zur Folge hatte. In der Zielgruppe ging es ebenfalls bergab und konnte so nicht das gewünschte Zuschauerinteresse generieren. Es schalteten 0,63 und 0,54 Umworbene ein. Der Zielgruppenanteil belief sich auf ausbaufähige 7,3 und 6,7 Prozent. Zuvor markierten zwei Folgen1,08 und 1,15 Millionen Zuschauer insgesamt. In der werberelevanten Gruppe lauteten die Quoten solide 8,6 und 8,8 Prozent.Tagsüber kehrte ProSieben wieder zur alten Programmplan-Struktur zurück. Statt eines Marathons einer einzigen Sitcom gab es am Montag wie üblich verschiedene Sitcoms. Ab 11:30 Uhr gab es zwei Folgen, danach folgteim Doppelpack.gab es ab 13:15 Uhr dann dreimal.wurde in zwei Ausgaben versendet, ehe drei Ausgabenden Nachmittag beschlossen. Wie üblich machten die Nerds rund um Sheldon Cooper und Leonard Hofstadter die mit Abstand beste Figur und sammelten in der Spitze gute 13,5 Prozent in der für die Werbewirtschaft relevanten Gruppe. Am schwächsten Schnitt «Scrubs» ab, was wohl aber auch an der frühen Sendezeit lag. Der Tiefstwert lag bei 3,9 Prozent Zielgruppenanteil. Eine große Schwankung gab es bei «The Middle» ab 14:39 Uhr. Die erste Episode holte mäßige 7,4 Prozent, während die zweite auf solide 9,0 Prozent kam.