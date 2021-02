«Lincoln Lawyer»: Neve Campbell stößt zum Cast hinzu

US-Fernsehen

Campbell kommt somit zurück zu Netflix, denn sie war bereits in zwei Staffeln von «House of Cards» zu sehen.

Die Schauspielerin Neve Campbell hat für die Hauptrolle in der neuen Serieunterschrieben, die Netflix vor Kurzem bestellte. Sie folgt somit auf Manuel Garcia-Rulfo, der die Rolle des Mickey Haller übernehmen wird. Dieser betreibt seine Anwaltskanzlei vom Rücksitz seines Lincoln Town Car.Campbell wird Maggie McPherson spielen, Mickeys erste Ex-Frau, eine leidenschaftlich engagierte stellvertretende Bezirksstaatsanwältin, die bei den Kollegen als „Maggie McFierce“ bekannt ist, weil sie sich unermüdlich für ihren Job einsetzt. Die Schauspielerin kehrt somit zurück zu Netflix, zuvor war sie in «House of Cards» sehen.«The Lincoln Lawyer» sollte eigentlich bei CBS laufen, jedoch zog der Sender nach der Pilotsaison den Stecker. Die Serie basiert auf den Bestseller-Romanen des Autors Michael Connellys. A+E Studios werden produzieren.