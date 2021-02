Sat.1 steigt in die grüne Formel 1 ein

Sportcheck

Die aktuellsten Transfers hat am Deadline-Day Sky Sport News. Dazu lässt die ARD in den EM- und WM-Finals Frauen ans Mikrofon und der SWR animiert zum Sport im Lockdown.

Transfer-Countdown live im Free-TV

Sat.1 zeigt die grüne Formel 1

Frauen an die (Fußball-)Macht

Erstes, verspätetes Tennis-Highlight

Lockdown-Sport dank des Südwestrundfunks

Joyn Plus+ mit viel Sport

Die Sport-Highlights der nächsten Tage:

Sky Sport News berichtet am Montag den ganzen Tag umfassend vom letzten Tag der Winter-Transferperiode im Fußball – in Deutschland und in England. Gäste sind unter anderem Didi Hamann und Lothar Matthäus, Karl-Heinz Rummenigge, Fredi Bobic, Jens Lehmann, Dirk Dufner, Thomas Doll und Erik Stoffelshaus.läuft auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App. Bis 18.00 Uhr bleibt den Bundesliga-Vereinen noch Zeit, um für die Rückrunde einen Last-Minute Transfer zu landen und einen Spieler von einem anderen Club loszueisen. Da das Transferfenster auf der Insel erst um Mitternacht deutscher Zeit schließt, liegt der Fokus bei der Abendshow auf der englischen Liga. Zum Countdown auf die Transfer-Deadline begleiten Didi Hamann und Jens Lehmann ab ca. 17.50 Uhr die letzten Entwicklungen vor der Schließung des Transferfensters in Deutschland und ziehen im Anschluss Bilanz.Erstmals in ihrer siebten Saison zeigt Sat.1 die Rennen der Elektro-Rennserie Formel E live und exklusiv im Free-TV. Los geht es am Samstag, den 27. Februar, um 17.00 Uhr, wenn FIA Weltmeisterschaft mit einem Nachtrennen unter Flutlicht in Saudi-Arabien startet. Die Rennstrecke bei Riad wird dabei mit LEDs beleuchtet. Der Strom dafür kommt aus erneuerbaren Energien. Das bewährte Motorsport-Moderatoren-Duo Andrea Kaiser (38) und Matthias Killing (41) sowie Kommentator Eddie Mielke (58) sprechen mit Fahrern und bieten exklusive Einblicke in die Formel E. Bereits am Freitag, den 26. Februar, überträgt ausnahmsweise ProSieben Maxx ab 17.30 Uhr das erste Rennen der Saison. Nach der Verschiebung des ursprünglich für den 16. Januar geplanten Formel-E-Auftakts in Chile ist dieses das einzige Rennen, das an einem Freitag stattfindet und deswegen nicht in Sat.1 gezeigt wird.Wie der WDR meldet, werden die Fußball-Endspiele bei der Europameisterschaft im Sommer 2021 und der Weltmeisterschaft im Winter 2022 in Katar im Radio der ARD erstmals von Reporterinnen kommentiert. Diese Entscheidungen sollen den Wunsch der ARD unterstreichen, Frauen im Sportjournalismus weiterhin zu fördern. Es handelt sich dabei um einen Beschluss der Direktor*innen der Hörfunksender. Die Sportfunkleiter*innen der ARD haben Julia Metzner vom SWR als Reporterin für das Finale der Fußball-Europameisterschaft nominiert. Die langjährige Sportfunkchefin Sabine Töpperwien sagte zu ihrem Ruhestand unlängst, sie glaube nicht, dass sie es erleben werde, dass ein WM-Finale von einer Frau kommentiert wird. Nun wohl doch.Sky überträgt von Montag bis Samstag den ATP Cup aus Melbourne live. Es handelt sich dabei um das erste, heuer verspätete Tennis-Highlight des Jahres: Einen Mannschaftswettbewerb in Australien. Sky zeigt alle Matches der deutschen und der österreichischen Mannschaft sowie die weiteren Begegnungen der Gruppenphase in der Konferenz, insgesamt mehr als 60 Stunden live. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch startet Deutschland an 23.30 Uhr gegen Kanada. Einen Tag später folgt die Partie gegen Serbien. Nominiert sind Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff sowie das Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies.Der SWR hat Bewegungsangebote für zu Hause und zeigt im Internet unter swr.de/sport, wie man sich beispielsweise mit Hip-Hop oder Yoga fithalten kann. Im Lockdown mag Homeoffice-Sport auf die Art ja auch Sinn machen, wenn er schon im Freien zumindest in Gruppen oder in Fitnessstudios nicht mehr möglich ist. Auf YouTube gibt es «InForm by SWR Sport» mit Fernanda Brandao, «Fit mit SWR Sport» für Einsteiger oder Fitnesstipps für Kids und Teens. Tanzbegeisterten dürfte «Fit für die Tanzfläche mit SWR Sport» gefallen. Und der SWR hat noch einiges Anderes zu bieten, auchim Fernsehprogramm.Joyn Plus+, die Streaming-Plattform der Medienkonzerne ProSiebenSat.1 Media und Discovery, hat nun im Menüpunkt „Sportals“ erste externe Pay-TV-Sender Sport1+ und eSPORTS1 für neue Live-Sport-Inhalte integriert. Die On-Demand-Inhalte von Sport1 , Sport1+ und eSPORTS1 folgen auf Joyn . Die Joyn GmbH erweitert somit ihr Angebot an Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten. Sport1+ zeigt beispielsweise Eishockeypartien der nordamerikanischen NHL, Volleyball-Länderspiele oder Fußball aus Frankreich, Schottland oder Englands zweithöchster Liga. eSPORTS1 berichtet über zahlreiche bekannteste eSports-Titel.* Montag, ab 7 Uhr: ATP-Turnier aus Melbourne (Tennis, Eurosport)* Montag, 18.15 Uhr: Schwenninger Wild Wings Augsburger Panther (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Montag, 18.45 Uhr: Hallescher FC 1. FC Saarbrücken (Fußball 3. Liga, Magenta TV)* Montag, 20.00 Uhr: Hannover 96 VfL Osnabrück (Fußball 2. Bundesliga, Sky Sport)* Montag, 20.15 Uhr: Düsseldorfer EG Krefeld Pinguine (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Dienstag, 01.00 Uhr: WTA Melbourne Summer Series (Tennis, DAZN)* Dienstag, 02.00 Uhr: WWE Raw (Wrestling, DAZN)* Dienstag, 02.30 Uhr: Dallas Mavericks Phoenix Suns (Basketball NBA,DAZN)* Dienstag, 18.15 Uhr: Kölner Haie Grizzlys Wolfsburg (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Dienstag, 18.45 Uhr: ratiopharm Ulm Fraport Skyliners (Basketball Bundesliga, Magenta TV)* Dienstag, 20.15 Uhr (BG Göttingen Alba Berlin (Basketball Bundesliga, Magenta TV)* Dienstag, 20.15 Uhr: Borussia Dortmund - SC Paderborn 07 (Fußball, DFB-Pokal, ARD)* Dienstag, 20.35 Uhr: Werder Bremen - SpVgg Greuther Fürth (Fußball, DFB-Pokal, Sky Sport)* Mittwoch, 15.30 Uhr: Valencia-Rundfahrt (Radrennen, 1. Etappe, Eurosport)* Mittwoch, 18.30 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 (Fußball-DFB-Pokal, Sport1)* Mittwoch, 20.30 Uhr: s.Oliver Würzburg - FC Bayern München (Basketball, Bundesliga, Sport1)* Mittwoch, 20.45 Uhr: VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach (Fußball, DFB-Pokal, ARD)* Donnerstag, 19.45 Uhr: World Main Tour (Snooker, Eurosport)* Freitag, 11.15 Uhr: Weltcup in Garmisch-Partenkirchen (Ski-Alpin, Super G, Herren, ZDF)* Freitag, 12.35 Uhr: WM in Altenberg (Bobfahren, Zweier, Frauen, ZDF)* Freitag, 19.15 Uhr: VfL Wolfsburg - Turbine Potsdam (Fußball, Bundesliga, Frauen, Eurosport)* Samstag, 11.25 Uhr: Weltcup in Garmisch-Partenkirchen (Ski-Alpin, Abfahrt, Herren, ZDF)* Samstag, 12.55 Uhr: Weltcup in Hinzenbach (Skispringen, Damen, ZDF)* Samstag, 16.25 Uhr: SSC Schwerin - VC Wiesbaden (Volleyball, Bundesliga, Damen, Sport1)* Sonntag, 12.05 Uhr: Weltcup in St. Moritz (Rodeln, Damen, ZDF)* Sonntag, 15 Uhr: EWE Baskstes Oldenburg - MHP Riesen Ludwigsburg (Basketball, Bundesliga, Herren, Sport1)* Sonntag, 17 Uhr: Schwenninger Wild Wings - Augsburg Panther (Eishockey, DEL, Sport1)* Sonntag, 22.40 Uhr: Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs (American Football, Super Bowl, ProSieben)