«Deutschland sucht den Superstar»: Auf der Suche nach eigener Stärke

Quotennews

So richtig durchstarte, will DSDS auch bei durchaus guten Ergebnissen gefühlt nicht wirklich. Sender RTL muss sich wahrlich nicht verstecken, jedoch folgt auf jeden Erfolg ein kleiner Schritt zurück.

So richtig belegen, lässt sich diese Aussage nicht, so viel sei im Vorfeld gesagt. Denn blickt man auf die reinen Zahlen, gefälltauch im Jahre 2021. Im Groben ist man mit dem Zuschauerschnitt aus dem Vorjahr gleichauf und vereinzelt, wie beispielsweise am 16. Januar 2021, zeigt man mit den damals 4,01 Millionen Gesamtzuschauern auch exzellente Werte. Hier wird es dann aber schon deutlicher, warum man nicht hundertprozentig zufrieden sein kann. Es ist und bleibt ein Einzelwert.In dieser Woche erreichte die Samstags-Ausgabe von «DSDS» 3,39 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren, belegte auch sehr gute 10,5 Prozent des Marktes, vor allem wenn man bedenkt, dass fast 45 Prozent des Marktes zur Primetime alleine von den öffentlich-rechtlichen Kollegen belegt wurden. Auch in der Zielgruppe war man sehr gut, hier konnten 1,42 Millionen Zuschauer gemessen werden und so beanspruchte man exzellente 17,8 Prozent des entsprechenden Marktes für sich.Dieser Wert von 1,42 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ist auch der Beste von Bohlen und Co. in dieser Woche. In der Dienstags-Ausstrahlung konnten 1,24 Millionen Zuschauer mobilisiert werden, vergangenen Samstag 1,35 Millionen. Ein kleiner Aufwärtstrend in der werberelevanten Zielgruppe?. Wieder ein einzelner sehr guter Wert?. Vieles an dieser Stelle geht über eine Standortbestimmung oder Analyse hinaus und ist sicherlich eher als Wertung und Prognose zu verstehen. Gefühlt jedoch, schafft es die Staffel im Jahre 2021 einfach nicht ohne ein „aber“ zu Überzeugen.