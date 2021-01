Universal Pictures sichert sich Vorkaufsrecht auf Rideback-Projekte

Kino-News

Rideback ist die Produktionsfirma von Dan Lin, dem Produzenten von «Es», «The LEGO Movie» und der «Sherlock Holmes»-Reihe.

Universal Pictures gab am Mittwoch bekannt, dass man eine First-Look-Vereinbarung mit der Produktionsfirma Rideback von Dan Lin getroffen habe. In einer Erklärung zur Ankündigung der Partnerschaft sagte Peter Cramer, Präsident von Universal Pictures: „Dan und sein Team bei Rideback haben eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Produktion wichtiger Franchise-, Animations- und Prestigefilme.“Lin zeichnete sich als Produzent unter anderem für «Es» von Stephen Kings und die-Filmreihe verantwortlich. Seine Filme haben weltweit mehr als fünf Milliarden US-Dollar an den Kinokassen eingespielt. Als Gründer und CEO von Rideback überwacht Lin zusammen mit Jonathan Eirich, seines Zeichens President of Film, die Filmaktivitäten des Unternehmens.„Als 22-Jährigerbegann ich meine Unterhaltungskarriere bei Universal und war begeistert, jeden Tag durch die heiligen Hallen des Schwarzen Turms zu gehen. 25 Jahre später kehre ich zu Universal zurück und empfinde die gleiche Aufregung über die Partnerschaft mit Donna, Peter und dem gesamten Universal-Filmteam “, sagte Lin in einer Erklärung. „Da sie mutig neue Ansätze für das Erstellen und Verteilen von Filmen entwickeln, freuen wir uns, Ridebacks kollaborativen, auf Filmemacher ausgerichteten Ansatz in diese neue Partnerschaft mit Universal einzubringen.“ Neue Projekte, die durch die Partnerschaft entstehen sollen, sind bereits geplant, werden allerdings noch unter Verschluss gehalten. Es soll sich aber um eine hochkarätige romantische Komödie handeln, sowie eine Adaption eines Bestsellers und diverse Reboots klassischer Universal-Film-Franchises.