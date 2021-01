Pluto TV jetzt auf LG Smart TVs verfügbar

Vermischtes

Der kostenlose Streamingdienst baut seine Verfügbarkeit im DACH-Raum nun weiter aus.



Nach dem Launch in Frankreich ist der werbefinanzierte Streamingdienst Pluto TV ab sofort im Content Store auf allen LG Smart TVs zum Abruf bereit. Durch die breite Auswahl an über 90 themenorientierten und Branded Channels können Nutzer ihr Streaming-Erlebnis nun um erstaunliche Kriminalfälle auf «Pluto TV Crime», spannende Filme auf «Pluto TV Movies» oder appetitanregende Kochshows auf «Pluto TV Food» erweitern oder Single-Show Channels wie SpongeBob Schwammkopf abrufen.„Unsere spezifischen Themen-Channels liefern ein völlig neues TV-Erlebnis im bewährten linearen Format.“, kommentiert Olivier Jollet, Managing Director Europe von Pluto TV und SVP Emerging Business EMEAA, und fügte an: „Speziellen Fokus legen wir darauf, unsere Zuschauer dort zu unterhalten, wo sie zusammenkommen und sich am wohlsten fühlen – in ihrem Wohnzimmer. Der Name LG steht für hochwertige Smart TVs und wurde unlängst auf der ersten digitalen CES mit einer Rekordzahl an Awards ausgezeichnet. Es freut uns daher besonders, dass LG-Nutzer jetzt einfach den Fernseher einschalten, die App runterladen und sich zurücklehnen können.“Die Pluto TV App ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz allerdings neben dem LG Smart TV auch über Android und Apple TV, Chromecast, Samsung TV Plus, Amazon Fire TV, Browser, auf der Playstation 4 und 5 oder per iPhone- und Android-App abrufbar.