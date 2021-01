«I Can See Your Voice» bekommt eine zweite Staffel

US-Fernsehen

In der neuen Runde der FOX-Show wird Moderator Ken Jeong wieder dabei sein.

Der Fernsehsender FOX bestellte eine zweite Staffel der Sendung. Der Gesangswettbewerb wird auch weiterhin von «The Hangover»-Star Ken Jeong moderiert, der jahrelang auch eine Sitcom bei ABC mit dem Namen «Dr. Ken» hatte. Jeong wird auch als ausführender Produzent gelistet, Cherly Hines und Adrienne Bailon-Houghton gehören zum Rate-Panel."«I Can See Your Voice» ist eine zutiefst lustige und wirklich spannende Show, mit dem erstaunlichen Ken Jeong im Herzen", sagte Wade. "Wir sind unseren Produzenten James McKinlay und Craig Plestis so dankbar, zusammen mit der gesamten Crew, die diese Show zum Leben erweckt haben und daran arbeiten, Staffel zwei noch größer und besser zu machen."Zusammen mit dem Megahit «The Masked Singer» war «I Can See Your Voice» ein großer Erfolg für FOX, mit einer durchschnittlichen Einschaltquote von 1,3 Prozent und einem Marktanteil von sieben Prozent bei den Erwachsenen 18-49 in den Live + 7 Day Quoten der ersten Staffel.