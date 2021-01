Primetime-Check Montag, 25. Januar 2020

Primetime-Check

Wie viele interessierten sich für die Sitcoms bei ProSieben? Wie waren die Quoten in Sat.1? Handball oder Krimi bei den Öffentlich-rechtlichen, wer holte mehr?

Das Erste zeigte das letzte Hauptrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft der Handball-WM und begeisterte damit 3,15 Millionen Fans, wovon 0,89 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren waren. Am Markt erzielte die Blaue Eins damit Quoten von 9,6 und 10,1 Prozent. Dasverfolgten zuvor bereits 2,79 Millionen. Marktanteile von 8,8 respektive 8,7 Prozent waren möglich.behielt danach noch 2,75 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil stieg auf 12,8 Prozent insgesamt beziehungsweise fiel auf 7,8 Prozent bei den Jüngeren. Das ZDF strahlte einen neuen Teil der Krimi-Reihe «Neben der Spur» aus.verbuchte ein 8,07-millionenköpfiges Publikum, wovon 0,96 Millionen jünger waren. Marktanteile von 24,1 und 10,6 Prozent wurden generiert. Dasinformierte im Anschluss 5,69 Millionen. Der Marktanteil sank auf 19,2 Prozent.unterhielt ab 22:15 Uhr noch 2,54 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile betrugen noch 13,8 und 8,0 Prozent.RTL setzte aufund fuhr damit eine Reichweite von 2,05 Millionen ein, wovon 0,87 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Die Einschaltquoten beliefen sich auf 6,3 und 9,9 Prozent.kam im Anschluss auf dieselbe Reichweite und steigerte die Zielgruppensehbeteiligung auf 0,92 Millionen Umworbene. Der Zielgruppenanteil stieg auf 18,4 Prozent. Bei VOX waren zwei Ausgabenzu sehen, die auf 1,49 und 0,79 Millionen Zuseher kamen. 0,62 und 0,24 Millionen stammten aus der für die Werbewirtschaft wichtigen Gruppe, was für 7,0 und 5,1 Prozent Zielgruppenanteil sorgte. RTLZWEI setzte auf eine Doppelfolgeund kam auf Reichweiten von 1,05 und 1,10 Millionen. In der umworbenen Gruppe der 14- bis 49-Jährigen standen 6,4 und 6,9 Prozent zu Buche.Sat.1 präsentierteWenn jede Sekunde zählt>> und ergatterte 1,20 Millionen Seher, wovon 0,61 Millionen aus der Zielgruppe kamen. Insgesamt holte man damit schwache 3,7 Prozent Marktanteil, bei den Jüngeren waren es ausbaufähige 7,0 Prozent.verbuchte danach noch 0,96 Millionen und einen Zielgruppenanteil von 7,5 Prozent. Kabel Eins holte mit1,07 Millionen Seher. Bei den Werberelevanten holte man 5,2 Prozent. ProSieben zeigte zu Beginn des Abends eine Doppelfolge, die auf 1,23 und 1,16 Millionen Comedy-Fans kam. Weiter ging es mit zwei weiteren Ausgabenvor 1,00 und 1,02 Millionen. In der Zielgruppe kam der Unterföhringer Sender auf Sehbeteiligung von 0,87, 0,81, 0,73 und 0,74 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Die Einschaltquoten beliefen sich auf 9,5, 8,9, 8,2 und 8,8 Prozent.