Blockbuster-Battle

Diesen Sonntag stehen die Behörden der USA voll im Fokus. Zweimal geht es um die CIA und einmal um die NASA. Wer hat die Nase in diesem Battle vorne?

Die Bewertung:

(Sat.1)Matt Damon als grandioser Astronaut: Bei einer Raumfahrt-Mission zur Erforschung des Planeten Mars kommt ein gefährlicher Sandsturm auf. Als die Mission abgebrochen wird, verletzt sich der Astronaut Mark Watney schwer und wird im bewusstlosen Zustand von seinen Kameraden getrennt. Während alle glauben, dass er tot sei, kämpft Mark im Weltall alleine um sein Überleben. Vier Jahre muss er überstehen, bis die nächste Mission gen Mars startet, die seine einzige Hoffnung ist.Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDB User Rating: 8Gesamtbilanz: 25 von 30Punkten(RTL)Calvin Joyner ist mit seinem Leben unzufrieden: Hatte man ihm vor 20 Jahren auf der High School noch eine große Karriere vorausgesagt, führt er heute ein ganz normales Leben als Buchhalter. Auch in der Ehe mit seiner Jugendliebe Maggie kriselt es. Als er von seinem ehemaligen Kameraden Bob kontaktiert wird, ändert sich Calvins Leben schlagartig. Ohne es zu wollen, werden die beiden Ziel der CIA und müssen einen wahren Schurken entlarven.Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 5IMDB User Rating: 6Gesamtbilanz: 17 von 30 Punkten(Sky Cinema)Nachdem ihre Familie bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen ist, schwört eine rebellische Frau Rache. Stephanie Patrick ist überzeugt, dass der Absturz kein Unfall war und sie macht sich auf die Suche nach der Wahrheit. Sie wendet sich an einen ehemaligen CIA-Agenten, der ihr dabei helfen kann. Als Stephanie erste Antworten findet, will sie die Verantwortlichen unbedingt zur Rechenschaft ziehen.Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 5IMDB User Rating: 5Gesamtbilanz: 14 von 30 Punkten