Erneut verschoben: «No Time to Die» erst im Oktober

Kino-News

Auch Sony gab diverse Verschiebungen bekannt. Zudem erhält der Tom-Hanks-Film «Bios» ein neues Stardatum.

Der letzte-Film mit Daniel Craig in der Hauptrolle ist schon längst abgedreht und hätte bereits seit Monaten in den Kinos erscheinen sollen, doch dann kam eine weltweite Pandemie, gegen die der Doppel-Null-Agent auch nichts ausrichten konnte. Mittlerweile war das Datum der Premiere auf den 2. April 2021 verlegt worden, doch selbst daraus wird nichts. Nun wurde bekannt, dass der Film am 8. Oktober 2021 in die Kinos kommen soll. Dies dürfte allerdings wenig überraschend kommen, da die Produktionskosten vonbei etwa 200 Millionen US-Dollar liegen. MGM ist also auf kräftige Ticketverkäufe an den Kinokassen angewiesen, um das Budget wieder einzuspielen.Durch die Verschiebung des Blockbusters kam es zu einer Reihe von weiteren Änderungen in der Kinobranche. So gab Universal nur wenige Minuten nach Bekanntwerden der Bond-Verschiebung bekannt, dass auch, der Action-Thriller mit Bob Odenkirk, vom 26. Februar auf den 2. April geschoben werde. Ein weiteres Projekt aus dem Hause Universal istmit Tom Hanks, das ebenfalls an einem anderen Tag als geplant Premiere feiern wird. Der Sci-Fi-Film wird in den Sommer auf den 13. August gelegt – ursprünglich war der 16. April vorgesehen. Zudem wird erwartet, dass auch der neue Film aus dem «Fast & Furious»-Franchiseweiter nach hinten gedrückt wird. Aktuell steht der Spielfilm noch für den 28. Mai im Kinokalender.Auch Sony machte am Donnerstag offiziell, dass diverse Titel einen neuen Premierentag erhalten werden. Darunter sind die Titel(11. November 2021),(16. Juli 2021) mit Camila Cabello sowie(11. Februar 2022) mit Tom Holland in der Hauptrolle. Zudem erhält die Koproduktion von Sony und Marvel(21. Januar 2022) ebenfalls einen neuen Termin. Jared Leto spielt im Comic-Thriller die Hauptfigur. Durch die vielen Verschiebungen ist im Momentvon Disney und 20th Century Studios der einzige Blockbuster-Titel, der im ersten Quartal anlaufen soll. Aktuell ist der Film mit Ralph Fiennes und Gemma Arterton für den 12. März 2021 angesetzt – nicht unwahrscheinlich, dass sich dies noch ändern wird.