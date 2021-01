Handball-WM: ZDF zeigt die ersten beiden Hauptrundenspiele

TV-News

Trotz der Niederlage gegen Ungarn am Dienstagabend hat das DHB-Team den Sprung in die WM-Hauptrunde geschafft. Dort wartet Spanien, Brasilien und Polen auf das Team von Alfreð Gíslason.

Durch die denkbar knappe Niederlage am Dienstagabend gegen Ungarn verpasste die deutsche Handballnationalmannschaft eine gute Ausgangssituation für die Hauptrunde bei der WM in Ägypten. Doch ein Weiterkommen ins Viertelfinale bleibt möglich, der Weg hat aber einige Hürden. Die erste Hürde ist direkt wohl die schwierigste, denn am Donnerstag, den 21. Januar, wartet der zweifache Europameister Spanien auf das DHB-Team. Das ZDF überträgt wie am Dienstag das Spiel live ab 20:15 Uhr. Anwurf ist um 20:30 Uhr.Auch die zweite Partie in der Hauptrunde zeigt der Mainzer Sender. Am Samstag, ebenfalls um 20:30 Uhr, heißt der Gegner Brasilien. Am Montag folgt dann das womöglich entscheidende dritte Spiel gegen Polen. Dann wechselt die Übertragung zurück ins Erste, wo das erste Vorrundenspiel gegen Uruguay zu sehen war. Damals gewann Deutschland mit 43:14 gegen Uruguay.Ob es für ein Weiterkommen reichen wird, ist offen. Eines steht jedoch wohl schon jetzt fest: Die öffentlich-rechtlichen Sender dürfen sich über tolle Quoten freuen. Das Spiel gegen Ungarn verfolgten im Zweiten 4,70 Millionen Fans. Auf dem Gesamtmarkt holte man damit 13,6 Prozent. Bei den 14-bis 49-Jährigen waren sogar starke 12,6 Prozent möglich.