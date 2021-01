OWN verlängert «Queen Sugar»

US-Fernsehen

Das Format bekommt eine sechste Staffel.

Der Fernsehsender OWN verlängert noch vor dem Start der fünften Staffel die Serieum eine sechste Runde. Die vierte Staffel wurde im vergangenen Sommer ausgestrahlt, Teil fünf soll am 16. Februar 2021 um 20.00 Uhr starten. Laut OWN haben sich die Verantwortlichen um Ava DuVernay entschieden, die Staffel komplett neu zu gestalten, da die Pandemie die Produktion durcheinanderwirbelte."Was für eine Freude und Ehre, die Geschichten von «Queen Sugar» mit unseren Partnern bei OWN und Warner Bros. fortzusetzen", sagte Serienschöpferin Ava DuVernay. "Im Namen aller Produzenten, Redakteure, Kostümbildner, Grips, Autoren, Darsteller und aller Abteilungen, die an der Entstehung dieser Serie beteiligt sind, freuen wir uns, in eine sechste Staffel zu gehen und unserem wunderbaren Publikum mehr von der Bordelon-Familie zu zeigen.""Als Ava mit der Idee zu uns kam, die Storyline für die neue Staffel umzugestalten, nachdem die Produktion aufgrund der Pandemie gestoppt wurde, wussten wir, dass es die richtige Entscheidung war, unseren Zuschauern Avas einzigartige Perspektive auf die sehr realen Probleme zu geben, die ihr tägliches Leben beeinflussen, und den Einfluss, den die Forderung nach Rassengleichheit auf die schwarze Gemeinschaft und unsere Gesellschaft als Ganzes hat", sagte Tina Perry, Präsidentin von OWN.«Queen Sugar» wird für OWN von ARRAY Filmworks und Harpo Films in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television produziert. Die ausführenden Produzenten der fünften Staffel sind DuVernay, Oprah Winfrey, Paul Garnes und Sparks. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Buch von Natalie Baszile.