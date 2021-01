Primetime-Check

Wie schlug sich «Pokerface» bei ProSieben? Punktete «Rosins Restaurants» beim TV-Sender Kabel Eins?

Mit einer neuen Folge vonerreichte Das Erste am Donnerstag sagenhafte 8,55 Millionen Zuschauer und 24,9 Prozent. Bei den jungen Menschen verbuchte der Krimi 12,3 Prozent. Im Anschluss erzieltenund3,67 und 2,83 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die Marktanteile beliefen sich auf 12,5 und 11,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 5,3 und 8,7 Prozent auf der Uhr.Das ZDF startete mitin den Abend, der von 6,94 Millionen Menschen gesehen wurde. Im Anschluss folgte das, das 6,62 Millionen Zuschauer gesehen haben. Die Marktanteile lagen bei 20,2 und 22,5 Prozent, bei den jungen Leuten verbuchte die Sendungen 10,6 und 13,3 Prozent. Bei ProSieben sicherte sich1,07 Millionen Zuschauer, wovon 0,73 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Der Zielgruppen-Marktanteil belief sich auf 8,2 Prozent.Bei RTL holte2,09 Millionen Zuschauer. Mit 1,23 Millionen jungen Leuten verbuchte man einen Marktanteil von 13,1 Prozent. Die Sitcomsundverzeichneten 11,0 und 10,9 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten 1,84 und 1,78 Millionen Menschen ein.kam bei RTLZWEI auf 0,73 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sorgte für 4,6 Prozent. 4,0 Prozent Marktanteil holtebei Kabel Eins, die Gesamtreichweite lag bei 0,71 Millionen.Sat.1 sendete den Spielfilm, der von 1,51 Millionen Zuschauern verfolgt wurde. Der Marktanteil lag bei 9,4 Prozent.kam bei VOX auf 1,71 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe verbuchte man 6,8 Prozent.