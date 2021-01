Neuaufstellung der Leitung bei Endemol Shine Germany

Köpfe

Tim Hengesbach und Frank Kott werden gemeinsam die Herstellungsleitung des Kölner Produktionsfirma verantworten.

Tim Hengesbach wird als neuer Herstellungsleiter vor allem die Produktionen aus den Bereichen Docu & Reality verantworten. Frank Kott dagegen ist als Herstellungsleiter für den Bereich Show & Factual verantwortlich. Zuvor wurde die Herstellungsleitung von Knut Kremling, COO Banijay Germany, interimsweise geleitet.Hengesbach war beispielsweise Produktionsleiter und -manager diverser Formate wie «Big Brother», «Promi Big Brother», «Deutschlands Superhirn», «Daniela und Lucas in Love», «Die Quizshow mit Jörg Pilawa« oder «Promis unter Palmen» und wird deswegen mit seiner Expertise in diesem Bereich tatkräftig mitwirken. Auch Frank Kott verantwortete große Formate als Produktionsleiter und -manager, wie zum Beispiel «Nur die Liebe zählt», «Wer wird Millionär?», «Rette die Million!», «The Masked Singer», «Lego Masters», «Masterchef» und «Beauty & The Nerd»."Tim und Frank haben vielfältige und langjährige Produktions-Erfahrung für die unterschiedlichsten Formate und Genres. Beide sind sehr geschätzte Kollegen im Haus und ich freue mich sehr, dass wir mit so einem starken HL Team ins Jahr 2021 starten. Die Produktionen werden noch stärker im Schulterschluss zwischen PLs und EPs/Producern geführt, somit sind wir bestens aufgestellt für den hochdynamischen Entertainment-Markt.", erklärte Fabian Tobias, Geschäftsführer von Endemol Shine Germany, in einer Mitteilung.