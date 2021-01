Rankingshows lassen sowohl bei RTL als auch in Sat.1 zu wünschen übrig

Quotennews

Weder „unglaubliche Geschichten“ noch „komische Kindsköpfe“ locken viele Zuschauer auf die beiden Sender.



Bei RTL lief am Mittwochabend die Rankingshow, moderiert von Sonja Zietlow. Im Juli des vergangenen Jahres hatte die vorherige Ausgabe des Formats 2,05 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 7,3 Prozent erreicht. Zudem hatten 0,81 Millionen Umworbene eingeschalten und dem Sender somit eine passable Quote von 10,8 Prozent beschert.Doch diese neue Ausgabe überzeugte nicht mehr als 1,65 Millionen Zuschauer, was nur einem schwachen Marktanteil von 5,2 Prozent entsprach. Auch bei den 0,60 Millionen Umworbenen blieb mit niedrigen 6,7 Prozent der Erfolg aus.steigerte sich vor 1,48 Millionen Fernsehenden schließlich auf einen annehmbaren Wert von 6,9 Prozent. Bei den 0,56 Millionen Jüngeren kam ein mäßiges Ergebnis von 9,1 Prozent zustande.Auch in Sat.1 lief mitein ähnliches Format wie beim Konkurrenzsender. Das Programm ging ebenfalls leer aus und hielt nur 1,23 Millionen Neugierige auf dem Sender. Mehr als eine maue Quote von 3,8 Prozent wurde hier nicht verzeichnet. Etwas besser sah es bei den 0,52 Millionen Werberelevanten mit 5,8 Prozent aus. Mit der Reportagestürzte die Reichweite ab 22.00 Uhr auf 0,54 Millionen Menschen. Zudem lag der Marktanteil nun bei einem mickrigen Wert von 2,5 Prozent. In der Zielgruppe kam man ebenfalls nicht über eine ernüchternde Sehbeteiligung von 4,1 Prozent hinaus.