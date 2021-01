Kevin Hart schließt Deal mit Netflix

US-Fernsehen

Der Schauspieler und Komiker wird mit Netflix exklusiv zusammenarbeiten.

Der Schauspieler und Produzent Kevin Hart hat eine neue Heimat. Er wird mit seinem Unternehmen HartBeat Productions exklusiv für Netflix arbeiten. Zum Start der Zusammenarbeit produziert Hart vier neue Filme, in denen er auch die Hauptrolle spielen wird. "Die Partnerschaft mit Netflix ist eine großartige Gelegenheit für HartBeat und mich", sagte Hart.Hart weiter: "Ich bin begeistert, in innovativen Filmen mit Netflix zu spielen und diese zu produzieren. Ich bin Ted Sarandos und Scott Stuber extrem dankbar, wir teilen dieselbe kreative Vision und stellen das Publikum immer an erste Stelle. In diesem Geschäft geht es um Wachstum und mein HartBeat-Team übertrifft weiterhin meine Erwartungen mit ihrer Fähigkeit, Geschichten und Beziehungen zu entwickeln. Unser Ziel ist es, den Namen HartBeat zum Synonym für erstklassige Unterhaltung und Erzählungen zu machen.""Netflix hat eine lange Beziehung zu Kevin und wir hatten das Glück, viele Male mit ihm zusammenzuarbeiten", sagte Stuber in einem Statement. "Er ist ein zupackender Produzent und es war großartig, ihm dabei zuzusehen, wie er mit HartBeat ein unglaubliches Unternehmen aufgebaut hat. Es gibt nur sehr wenige Künstler, die ein Publikum aller Altersgruppen anziehen und erfolgreich Komödien, Dramen und Familienfilme machen können. Wir freuen uns darauf, mit Kevin und seinem großartigen Team bei Hartbeat zusammenzuarbeiten, um unser Publikum für die nächsten Jahre zu unterhalten."