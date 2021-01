Nazan Eckes nimmt zweimonatige Auszeit

Köpfe

Aufgrund des sich verschlechternden Gesundheitszustands ihres Vaters nimmt die RTL-Moderatorin eine Auszeit. Sie möchte sich um ihn kümmern.

Am Freitag gab RTL bekannt, dass die Nazan Eckes, Moderatorin von, sich für zwei Monate aus dem Programm zurückziehen wird. Grund dafür ist der Gesundheitszustand ihres Vaters, der sich dramatisch verschlechtert hatte. „Leider hat sich die Alzheimer-Erkrankung meines Vaters in den letzten Monaten dramatisch verschlechtert, so dass ich und meine Geschwister uns intensiv um unsere Eltern kümmern und jetzt als Familie besonders füreinander da sein müssen. Ich bin sehr dankbar, dass ich mir eine kurze Auszeit nehmen und für meine Eltern da sein kann“, erklärte Eckes in einer Mitteilung.Ab kommenden Montag wird sie somit nicht mehr beim RTL-Magazin zu sehen sein. Ihren Part wird vorrübergehend Jana Azizi übernehmen, die seit März 2020 das Sport-Team vonverstärkt. Zudem moderiert sie im Wechsel die RTL-Sendungenundsowie das ntv-Format. „Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, meine Kollegin zu entlasten und Nazan zu unterstützen, damit sie sich bestmöglich in dieser schweren Zeit auf ihre Familie konzentrieren kann“, sagte Azizi.Dass die Pause für Eckes nur vorrübergehend ist, machte der Kölner Sender deutlich. Eckes wird bereits ab März wieder als «Extra»-Moderatorin on air sein. Bis dahin wird sie ihre Mutter bei der Pflege ihres Vaters unterstützen und sich aus der Medienwelt zurückziehen.