08/17: Tall, Cosar und das Leben als Comedian

Hintergrund

Der Podcast mit Christ Tall und Özcan Cosar fällt aus dem Rahmen. Er ist nämlich auch bei TV Now zu sehen.

Da die Podcast-Welt immer reicher wird, könnte man fast Angst haben, dass immer mehr Podcasts nach dem Motto 08/15 produziert werden. Für den Podcast von Christ Tall und Özcan Cosar gilt das auf keinen Fall, deswegen heißt er ja auchDie beiden Comedians kennen sich schon seit ihren ersten Auftritten in kleineren Klubs und mit wenig Publikum. Tall heißt mit bürgerlichem Namen Christopher Nast und wurde in Hamburg geboren. 2016 wurde er mit dem deutschen Comedypreis als Bester Newcomer geehrt. Tall tritt vor allem als Stand-Up-Comedian und Filmkomiker auf. Zuletzt war er auch Jurymitglied in der Castingshow «Das Supertalent». Cosar ist hingegen in Stuttgart geboren und auch er erhielt den deutschen Comedypreis als Bester Newcomer - allerdings im Jahr 2019. Cosar ist Kabarettist, Comedian, Schauspieler und Moderator tätig.Zusammen bilden Tall und Cosar ein schlagkräftiges Duo, dass zusammen über alles spricht, lacht und philosophiert, was die beiden bewegt. Sie sprechen dabei über ihre gemeinsamen Anfänge, ihren Werdegang und über das, was sie in letzter Zeit erlebt haben. Dabei sparen sie nicht mit lustigen Anekdoten und Geschichten aus ihrem jeweiligen Privatleben. Außerdem bekommen die Zuhörer Einblicke in das Leben und die Arbeit eines Comedians und erhalten Antworten auf die Frage, was sich hinter den Bühnen Deutschlands so abspielt. Diese Kombination aus Anekdoten, Diskussionen und Witzen verarbeiten die Comedians, die zu den beliebtesten in Deutschland gehören, zu unterhaltsamen Folgen, bei denen ganz bestimmt keine Langeweile aufkommt.Die erste Folge von «08/17» wurde am 25. August 2020 veröffentlicht und hieß "Die Burger King Kündigung und die größten Bühnen-Fails". Seitdem sind Folgen die so interessante Namen wie "Der geohrfeigte Fisch", "Komprimierte Dummheit", oder "Der halbe Grieche will ins Dschungelcamp" tragen. In der Folge "Chris heult Rotz und Wasser" spricht Tall von seinem peinlichen Nachbarn und hofft inständig, dass dieser seinen Podcast nicht hört. Ein gutes Beispiel dafür, wie die beiden Comedians in den Folgen Anekdoten mit viel Humor und ihrem Talent als Entertainer zu unterhaltsamen Geschichten aufbauschen. In den einzelnen Folgen verlieren Sie sich immer wieder in scheinbar belanglosem, langweilig wird es den Zuhörern allerdings bei keiner der Geschichten.Der Podcast «08/17 mit Chris Tall und Özcan Cosar» wird von Audio Now produziert und ist fast überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Das Besondere ist, dass er auch auf TV NOW zu sehen ist. Machen Sie sich auf einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Podcast gefasst, der ganz sicher keine 08/15 Folgen bietet.