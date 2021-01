Thomas Gumpert ist tot

Köpfe

Der «Verbotene Liebe»-Schauspieler starb im Alter von 68 Jahren nach kurzer und schwerer Krankheit.

Wie die Agentur ‚60plus‘ bekannt gab, ist Schauspieler Thomas Gumpert im Alter von 68 Jahren nach „kurzer und schwerer Krankheit“ verstorben ist. Er litt an Krebs. „Wir verabschieden uns von einem großartigen Schauspieler und liebenswürdigen Kollegen“, so die Agentur weiter. Thomas Gumpert absolvierte von 1972 bis 1976 sein Schauspielstudium an der Theaterhochschule Hans Otto in Leipzig. Er stand an renommierten Theatern auf der Bühne, z.B. an der Schaubühne Berlin, im Theater Dortmund, den Städtischen Bühnen Erfurt und dem Theater Freiburg.Von 2003 bis 2008 spielte er in der ARD-Soapdie Rolle des Johannes Graf von Lahnstein und wurde so einem großen Publikum bekannt. Zum Ende seines Engagements in der Telenovela starb er den Serientod. Neben seiner Tätigkeit bei «Verbotene Liebe» stand Gumpert auch bei diversen anderen Serien vor der Kamera. So war er unter anderem bei «Lindenstraße», «Der Clown», «Alarm für Cobra 11», «Die Wache», «Wolffs Revier» sowie bei «Die Rosenheim-Cops» und «Alisa – Folge deinem Herzen» zu sehen.Noch 2019 trat er auch in der RTL-Serie «Beck is back!» auf, die inzwischen eingestellt wurde. Als eine der ersten Kolleginnen nahm Katy Karrenbauer via Facebook Abschied vom Schauspieler. Die beiden waren Teil des Casts des Spielfilmsaus dem Jahre 2001.