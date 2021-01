Mit dem Skispringen fliegt Das Erste stark ins neue Jahr

Quotennews

Über sieben Millionen Fernsehende versammelten sich für das Neujahrsspringen vor dem Bildschirm. Auch der «Tatort» überzeugte.



Für den ein oder anderen ist das Neujahrsspringen derein fester Bestandteil des ersten Tages im neuen Jahr. Dies zeigte sich auch an den Zuschauerzahlen, die jedes Jahr sehr hoch ausfallen. Der Pole Dawid Kubacki stellte einen neuen Schanzenrekord auf und flog somit ganz nach vorne auf den ersten Rang. In diesem Jahr schauten sich 6,31 Millionen Fernsehende den ersten Durchgang des Skispringens in Garmisch-Patenkirchen an. Dies entsprach einem hervorragenden Marktanteil von 30,8 Prozent. Auch die Jüngeren waren mit 1,16 Millionen Zuschauern und 21,9 Prozent Marktanteil sehr stark vertreten.Im zweiten Durchgang erhöhte sich die Reichweite auf 7,34 Millionen Menschen und einen überragenden Wert von 32,5 Prozent. So gefragt war keine Übertragung der Vierschanzentournee seit über zehn Jahren. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen verbesserte sich Das Erste noch auf 1,39 Millionen Zuschauer und eine ausgezeichnete Quote von 24,6 Prozent. Im Vergleich dazu hatte das erste Springen der diesjährigen Tournee in Oberstdorf für 5,43 Millionen Zuschauer gesorgt. Der Sender verbuchte hier einen starken Marktanteil von 25,4 Prozent. Bei den 0,87 Millionen Fernsehenden stand eine herausragende Quote von 17,0 Prozent auf dem Papier.Dereröffnete die erste Primetime im neuen Jahr und hielt 8,89 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm. Der Sender verbuchte einen sehr hohen Marktanteil von 24,1 Prozent. Zudem war der Krimi das am meisten gesehene Programm des Tages. 2,25 Millionen Jüngere erzielten ebenfalls einen hervorragenden Marktanteil von 21,2 Prozent. Weiter ging es mit dem Krimi, der noch für starke 14,9 Prozent bei einem Publikum von 4,32 Millionen Menschen sorgte. 0,55 Millionen jüngere Zuschauer stellten eine solide Sehbeteiligung von 6,4 Prozent dar.